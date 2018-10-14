〈觀察〉美中貿易摩擦戰火未解 行庫財務操作挑戰加劇

為提升獲利收益，公股行庫近年來積極強化獲利「第三支腳」，也就是拉高來自財務做的獲利比重，但今年受到美中貿易戰、國際政經情勢，加上來自高層指示的護盤任務，讓公股行庫今年財務操作挑戰加劇。

銀行主要獲利來源包括：利息、手續費與財務操作三大來源，其中有八成以上的獲利是靠利息與手續費支撐，財務操作通常只有一到二成。

但由於利息長年低檔徘徊，加上企業金融殺價競爭風氣始終無解，手續費又難敵民營行庫商品豐富與靈活行銷手腕，公股近年來積極另謀對策，紛紛將財務操作獲利比重從過去的一成，逐年拉高至二到三成。

相較於壽險資金大舉買股，公股行庫因受限於法規限制與風險控管，投資大多以債券為主，股票部位相對較低，債股投資比例約 8：2，而隨著美債殖利率飆升，債券價格下檔之際（債券殖利率上升、價格下滑），部分公股行庫緊抓此一趨勢，進場加碼美債，賺取較高的投資收益。

包括彰銀、華銀、一銀與台企銀，今年都持續加碼布局美債，主要標的鎖定美國公債、金融債與體質好的企業債。行庫主管認為，在升息循環與通膨溫和成長的情況下，預期債券殖利率將持續上揚，可望增加債券投資收益率。

儘管投資美債步調與標的不變，但因應市場波動加劇，行庫在債券的存續天期策略已有所調整，減少 10 年期長天期公債，增加 5 年期的短天期債券，另外，預期美債殖利率可能隨著升息繼續上揚，為控管投資成本，多數行庫選擇以分批投資方式進場，應對市場變化。

在股票部分，主要鎖定高殖利率的權值股，以賺取股息收益為主要任務。但行庫主管坦言，美中貿易摩擦短期無解的情況下，左右台股盤勢的美股後市變數仍多，對於負有護盤任務的行庫而言，不僅股票投資要步步為營，加上基於護盤任務，短期不僅難以獲利了結，還得反手加碼股票，增加今年財務操作難度。