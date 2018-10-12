麥格理「股災月」投資術 牛熊市佈局大不同 賺賠一念之間

港股 10 月是傳統「股災月」，配合恒指踏入 10 月即大幅下挫，「股災月」之憂不脛而走。麥格理資本衍生工具部香港認股證市場銷售主管林泓昕，剖析「股災月」牛熊市投資術，供讀者參考。

傳統股災月的說法，要追溯到過往幾個年份的 10 月，早於 1987 年 10 月的一場股災，恒指當月大跌 43.2%，引發史上著名的「八七股災」。及至 1997 年 10 月，亞洲金融風暴席捲香江，恒指當月急挫 29.4%。2007 年 10 月港股直通車剎停，恒指衝高至 31958 點回落，連同 2008 年的金融海嘯，當年 10 月大盤大跌 22.5%。

經歷多年的 10 月股災，投資人踏入 10 月聞股色變。恒指今年以來已連跌 5 個月，由高位調整超過 20%，諸多不明朗因素或繼續困擾港股後市發展，林泓昕認為，投資人仍有望在跌市中賺取潛在回報。

一、熊市與牛市的投資策略

新浪財經引述林泓昕表示，一般來說，牛市的整體趨勢是呈「一波高於一波」，每一波的高低點持續上升。在這個階段，最簡單的投資法則是選對目標，買進並持有直至牛市結束就可以，眼光若夠準，低買高賣的策略還是可取的。要留意的是，進場時機對長期投資也很重要，持有時間夠長並不代表穩賺不賠。

熊市的做法完全跟牛市不同，而且難度較高。熊市的特色是「一波低於一波」，即每一波的高點和低點持續下移，牛市的買進並持有策略並不適用，因為在熊市初期買進目標，即使是優質目標，一直持有至熊市完結，很大機會被套牢。

奉行長期投資的股民，熊市時還是少沾手股票為妙。但未必是完全不能買賣，而是側重在短線部署。

二、在熊市兼傳統股災月下短線部署如何操作？

林泓昕分析，在熊市下，絶大多數標的所賺取的回報不會像牛市般容易，因此宜將倉位控制在個人可承受範圍，避免大幅虧損。在熊市中並非只會一跌而下，過程中總會有反彈浪，而熊市一期及二期往往會有較強力的反彈。

明白這特性，就能夠運用技術分析計算出股價支撐點，如反彈形態配合便留意標的或相關認購權證 / 牛證，在反彈至阻力位時迅速賣出獲利。

每次反彈後都有機會跌破前一下跌波的低點，所以股價反彈至阻力點，便可能是買跌的良機，而認售權證或熊證是開空倉的工具。開空倉可留意圖表的反轉形態能否配合，切忌在目標嚴重超賣或股價逼近支撐點時才做空，因為一旦碰到反彈波，隨時損失慘重。

林泓昕提醒投資人，任何市況都要做好停損準備，熊市時更須設下嚴謹的停損點，尤其是權證附帶槓桿，不及時停損，損失將進一步放大。