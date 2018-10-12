港股報復式反彈535點U+A0 一周仍累計挫771點

中美元首將於11月會面，人民幣顯著反彈，加上中國9月外貿數據較預強勁；港股經歷周四急挫逾926點後，10月12日出現報復式反彈。恒生指數開市高開135點後，於10:57左右升幅收窄至只有20點，報25286.86點，為日內低位；之後升浪再現，午後升勢進一步擴大，臨近收市最高見25835.76點，最多升569.39點；日內波幅近549點；並貼近全日高位收市，恒生指數收市報25801.49點，升535.12點或2.12%，成交金額再現千億，達1111.4億港元。本周仍處跌勢，一周跌幅771點。

恒生國企指數收市報10299.09點，升206.57點或2.05%。

10月恒生指數期貨收市於15:57報25774點，升586點，未平倉合約逾16.8萬張。

11月恒生指數期貨報25787點，升583點，未平倉合約3280張。

據恒指公司資料，港股昨日急跌後恒生指數股息率有4.21%，對長線投資者亦具有吸引力。不過美國房地美最新數據顯示，截至10月11日美國30年期固定房貸平均利率已升至4.9%，為2011年4月中旬以來新高。市場關注若利率「破5」，將加速美國樓市下行趨勢之餘，亦可能影響美國經濟前景 。港股走勢仍將波動。