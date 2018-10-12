證監會通報2018年度審計機構基礎審計程序(函證)專項檢查情況

10月12日，證監會披露，為督促各證券資格會計師事務所進一步強化函證審計程序，提升審計執業質量和公信力，證監會以會計師事務所監督檢查為抓手，統一組織各證監局對證券資格會計師事務所開展函證審計程序專項檢查整治工作。

此次專項檢查中，各證監局共抽取38家會計師事務所執業的365個審計項目。從選取方式來看，以問題與風險為導向方式選取244個項目，以雙隨機方式選取121個項目;從服務主體來看，檢查項目主要以上市公司審計項目為主(281個)，並適當兼顧了新三板、公司債券發行人等審計項目;從審計報告意見類型來看，標准無保留意見的項目有348個，帶強調事項段的無保留意見的項目有12個，保留意見的項目有4個，無法表示意見的項目有1個。

此次專項檢查覆蓋銀行存款、應收賬款等往來賬戶、發出商品、銷售收入等多個資產負債表與利潤表科目的函證程序執行情況。總的來看，銀行函證程序執行情況好於往來款函證，部分事務所還采用了函證中心、電子函證等創新方式來提高函證效果。但是，函證程序執行中普遍存在不規范問題，其中，函證控制不到位的問題最為突出(61%的抽查項目存在此問題)，未對部分賬戶實施函證也未記錄不予函證的理由(39%的抽查項目存在此問題)，在未回函、回函不符、回函異常或不可靠時未采取措施獲取進一步審計證據(34%的抽查項目存在此問題)等問題也較為突出。