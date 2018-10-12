8大利空引爆10月股災 港股後市考驗25000點

「十月股災」魔咒再度應驗，隔夜美股大跌拖累亞股昨 (11) 日爆發小股災，港股一度跌逾千點，主要亞洲股市重挫 3% 至 6%。

綜合市場人士分析，目前有 8 大利空因素困擾全球市場，其中美債殖利率高企令資金從股市轉進債市，是美股急挫的主因，後市走向需視乎美債殖利率走勢。港股則受制於中美貿易戰及升息潮，後市考驗 25000 點。

8 大利空因素

一、美債殖利率創新高，上週以來已升破 3.2% 水平，打擊科技股等高負債股份。若一旦美股進入大型跌浪，港股也難以倖免，特別是香港的科技股將繼續拖低恒指表現。

二、美股累積漲幅龐大，自以去年 2 月低位 16000 點，漲至目前約 27000 點，漲幅逾 6 成，資金套現並轉投利率愈來愈高的債市。

三、美元強勢，令資金繼續撤出新興市場。印度盧比再創新低，韓元連跌 7 日至 1 年低位，馬來西亞令吉見 11 個月最低。

四、美國 12 月很大機會再升息，縮表的額度進一步增至 1500 億美元。

五、中美貿易戰未有降溫跡象。世界銀行總裁金墉警告，一旦關稅進一步上升，全球經濟增長會顯著放緩。

六、美國計劃將中國列為匯率操縱國，勢必令貿易戰再升溫。

七、義大利拒絕修改財政預算，刺激義大利債券利率上升至 4 年高位，歐債疑慮再現。

八、人民幣繼續下挫，市場預估中國或容許人民幣貶破 7 元大關。

展望後市，香港《文匯報》引述鼎成證券投資策略總監熊麗萍分析，如果美股只屬技術調整，港股可望在 25000 至 26000 點間盤整，否則港股會加快向下沉底。

若美股大跌令巿場開始體會到貿易戰對美國經濟的影響，中美貿易戰反而可望在美國中期選舉後獲紓緩，使 A 股及港股帶來短暫的反彈機會。

美東時間週四 (11 日)，美股再度大跌，投資人出脫風險性資產，轉進避險資產，如債券。道瓊工業平均指數收低 545.91 點或 2.13% 至 25052.83；Nasdaq 指數收低 92.99 點或 1.25% 至 7329.06；S&P 500 指數收低 57.31 點或 2.06% 至 2728.37；費城半導體指數收低 12.74 點或 1.03% 至 1229.36。

道瓊二天大跌逾 1300 點。S&P 500 連續第六天下跌，自 5 月以來首度跌破 200 日移動平均線。