【大行報告】FXTM富拓：全球投資者料繼續保持高度警覺

FXTM富拓發表研報指，臨近週末，全球投資者料繼續保持高度警覺，留意2018年初以來最猛烈的市場下跌行情是否會持續下去。

研報指出，本周金融市場走勢極其震盪，市場氣氛非常緊張，全球股市大幅下跌，避險情緒蔓延。國際貨幣基金組織(IMF)下調了全球增長預期，外部未知因素給市場帶來持續不確定性，比如貿易緊張局勢等，或許是諸多不確定因素導致了此次市場全面大跌。美國總統特朗普一再批評美聯儲加息舉措更是加劇了市場動盪。綜合金融市場面臨的各種風險因素，避險情緒席捲而來就不足為奇了。

研報表示，特朗普的言論對當前股市持續大跌有一定影響，但還有其他關鍵因素，包括美國國債收益率上升、貿易關係持續緊張、全球增長擔憂、美國趨向繼續加息。只要這些主題繼續存在，那麼美股牛市行情很有可能告一段落，等待已久的股市調整即將到來。

同時，全球股市追隨美股狂瀉。週四中國上證綜指下跌5.22%，香港股市收跌3.54%。歐洲股市全線飄紅，美國股市前夜延續跌勢，道瓊斯指數連續第二天跌幅超過500點。

匯市方面，人民幣兌美元上漲，很多其他新興市場貨幣兌美元亦走高。人民幣兌美元走強可能得益於特朗普抨擊美聯儲導致美元疲軟，未理會中國央行連續第9天調降人民幣中間價。

美元疲軟利好新興市場貨幣，但富拓認為必須注意｢避險｣環境對新興市場貨幣不利且美國趨於繼續加息帶來潛在風險。從技術面看，如果美元/人民幣日收盤跌至6.90元下方，該匯率可能下探6.86元。本周美元表現不是很出色，美元指數可能收跌。

商品市場方面，市場風險偏好不足導致WTI和布倫特油價下挫。美國能源情報署(EIA)公佈的數據顯示美國原油庫存增幅超預期，WTI油價一度跌至71.80美元下方，布倫特油價比接近81.00美元。不過，雖然避險情緒和供應增加可能帶動油價下滑，但跌勢仍受限於地緣政治風險因素。美國對伊朗制裁迫近、委內瑞拉原油產量減少給全球供應前景帶來不確定性，油價有望反彈回升。