臉書大掃除！刪除上百個含有錯誤政治訊息的美國帳戶

臉書 (FB-US) 在週四 (11 日) 表示，已經刪除了臉書平台上 559 個頁面和 251 個散播錯誤資訊和垃圾內容的帳戶。這些帳戶大部分來自美國國內，透過假的頁面和帳戶來傳播不實政治或健康相關新聞以吸引流量，透過共享或按讚來誘騙使用者點擊詐騙的連結。

臉書指出，有些人會使用多個假帳號在短時間內發布數百次釣魚網站連結，來為他們的網站增加流量。

臉書表示「而且他們經常使用假帳戶來增加分享與點讚，大大增加了這些不實頁面的參與度，誤導人們對資訊的認知並提高在臉書動態中的優先順序。」

在過去，臉書因虛假政治消息而備受抨擊。先前該公司已經從包括俄羅斯和伊朗在內的國家中刪除了數百個傳播了錯誤政治訊息的虛假頁面，這些貼文的目的是在美國散播不和、設立抗議活動和負面情緒。相比之下，美國境內的假帳號大多是要通過讓更多人點擊他們的帳戶、網頁或廣告來創造收入。

在臉書的規範中，並不能阻止使用者發表虛假和煽動性言論。但該公司試圖刪除非真人的帳戶和頁面。

臉書表示，隨著美國期中選舉的時間越來越近，有越來越多的政治宣傳相關內容的帳號，而這些內容通常與合法的政治辯論內容難以區分。該公司將更多的去監管網路上的「行為」而不是「內容」，來更好的去解決濫用的問題。

「隨著我們更好地發現這種濫用行為，無論是出於經濟還是出於政治動機，那些違反者也將改變他們的策略以逃避偵查，」臉書表示。

「這就是為什麼我們繼續大力投資更好的技術，以防止這種濫用。因為人們只有在感覺安全並且信任這個平台時，才會在臉書分享資訊並建立聯繫。」