美股盤後─道瓊再重創545點 二天大跌逾1300點

週四震盪交易中，美國股市再度大幅下跌，投資人出脫風險性資產，轉進避險資產，如債券。

道瓊二天大跌逾 1300 點。S&P 500 連續第六天下跌，自 5 月以來首度跌破 200 日移動平均線。Nasdaq 一度進入回檔領域。



道瓊工業平均指數收低 545.91 點或 2.13% 至 25052.83。

Nasdaq 指數收低 92.99 點或 1.25% 至 7329.06。

S&P 500 指數收低 57.31 點或 2.06% 至 2728.37。

費城半導體指數收低 12.74 點或 1.03% 至 1229.36。

道瓊盤中一度大跌 698.97 點。報導指出川普總統與中國國家主席習近平將在下個月的 G20 高峰會中見面，股市反彈。

金融股下跌近 3%，為 S&P 500 指數中表現第二差類股。摩根大通下跌 3%，花旗收低 2.2%。

債券殖利率自數年高點下滑。10 年期債券殖利率報 3.13%，2 年期債券殖利率下降至 2.84%。

部份大型科技股未能自昨日的大跌走勢中反彈，主要指數進一步下跌。

週三，科技股下跌逾 4.5%，創 2011 年以來最大單日跌幅。道瓊大跌逾 800 點，S&P 500 下跌逾 3%。這也是自 2011 年以來，S&P 500 第 28 次下跌逾 2%。數據顯示，S&P 500 在下跌逾 2% 後，第二天上漲的機率為 59%，平均上漲 1%。第二天下跌的機率為 41%，平均下跌近 2%。

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.1%，低於預估的上升 0.2%。該數據使得債券殖利率自數年高點下滑。

分析師說，總而言之，經濟或許熱絡，但不足以推升通貨膨脹壓力，Fed 決策官員是否需要進一步升息，讓人存疑。

第三季財報季即將展開，摩根大通與花旗均將於週五公布財報。投資人對財報季期望甚高，FactSet 機構預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19%。