【大行報告】上投摩根：港股投資賬戶平均持倉驟降 再大幅殺跌動能有限

中國合資基金公司--上投摩根的香港分支周四發表評論指出，市場恐慌情緒和悲觀預期仍需要時間來消化，惟港股投資賬戶平均持倉已大幅下降，繼續大幅殺跌動能有限。

該行並預期，美聯儲加息步伐可能將有所放緩，市場或將迎來喘息機會。

美股遭遇“黑色星期三”拖累全球股市集體重挫，港股恒生指數.HSI周四收跌3.5%創八個月以來最大單日百分比跌幅，報25,266.37點見17個月低位。

上投摩根(香港)指出，今年第二季度以來，港股市場受中美貿易戰升級、國內去杠桿、美元走強、行業“黑天鵝”等因素的影響，不斷震蕩走低，市場情緒持續低迷，在脆弱的市場情緒背景下，任何負面沖擊或不利因素都會導致市場的急跌。

近期美國10年國債利率快速上行並創七年新高、中美貿易摩擦呈現升級態勢等因素令到港股市場情緒愈趨謹慎。在海內外不利因素沖擊和影響下，企業盈余一致預期不斷下修，投資者重新下調估值預期，帶來“殺估值”行情，盈利超預期下調疊加估值下修，導致市場持續弱勢下跌。預期市場預期仍將階段性呈現弱勢調整的震蕩走勢。

“我們認為短期情緒宣泄之後，市場關註點將重新回到基本面上來。”該行指出，雖然港股市場盈利預期有所下調，但按目前仍維持雙位數增長的判斷，港股仍具低估值優勢且股息率加高，提供一定下行保護。

“同時，從投資者持倉水平來看，港股投資賬戶平均持倉已大幅下降，繼續大幅殺跌動能有限。”上投摩根並稱，“現金頭寸顯著提升，爲後市加倉提供空間，待不確定因素明朗化、悲觀情緒緩解、一些催化劑的出現後，估值有望得到一定程度的修覆。”

該行認為，在全球股市大幅下跌的背景下，類似於2015年下半年的情況，美聯儲加息步伐可能將有所放緩，特朗普亦指責美聯儲貨幣政策“太過收緊”，若美聯儲釋放暫緩加息信號，市場或將一定程度上迎來喘息。

路透香港10月11日