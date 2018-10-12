在油價與颶風逆境中飛揚！達美 Q3 財報優於預期

儘管油價徘徊 4 年高點，加上颶風季攪局，但得力於航空旅行需求與票價提高，消弭成本支出，達美航空第三季獲利優於市場預期，調整後每股純益為 1.80 美元，超過先前預期的 1.74 美元。

受到最新財報強勁表現激勵，週四 (11 日) 達美航空 (-US) 盤中股價大漲 4.53%，暫報 51.96 美元。

達美航空近 3 個月股價走勢。(圖：AFP)

截至 9 月 30 日第三季淨利達 13.1 億美元，年增 13%。營收上揚 8% 至 119.5 億美元。經調整後，每股純益為 1.80 美元，超過先前預期的 1.74 美元。

達美航空 (Delta) 第三季財報：

調整後每股純益：1.80 美元

淨利：13.1 億美元

營收：119.5 億美元

航空業近期受到颶風季、飆高燃油價格的影響。上個月在佛羅倫薩颶風 (Hurricane Florence) 中，達美就曾警告稱，該颶風將減計 3000 萬美元的稅前營收。

對此達美航空提出應對措施，提高機票價格、使用更省油的飛機並提高行李費，來抵銷成本支出。

達美表示，更高的機票價格和強勁的座位銷售幫助提升營收。作為一項關鍵行業指標，本季每人有效座位里程的營收 (RASM) 年增率達 4.3%。

扣除煉油廠獲得的 1200 萬美元營收，經調整後的第三季燃料費用年增 35%。Delta 執行長 Ed Bastian 表示，儘管燃料成本增加了 20 億美元，但由於航空旅行需求強勁且機票價格較高，今年的獲利將達約 50 億美元，與 2017 年大抵相符。

Bastian 提到：「我們的商業動能和改善的成本策略讓我們有自信，隨著邁入 2019 年，我們正在實現持續營收增長並擴大利潤。」

達美航空預計 2019 年整體產能將提高約 3%，並表示將在 2020 年之前使用更大、更高效的空中巴士 A321 和波音 737-900 取代舊版窄體飛機。

展望下一季，達美航空預計每股純益為 1.10 美元至 1.30 美元，大致與分析師預期一致。

近期燃料價格的上漲削弱了利潤，航空類股多遭市場看空。今年迄今，達美航空股票累計已下跌近 12%，近一個月跌幅更超過 13%。

華爾街分析師 Teresa Rivas 質疑，市場消極情緒是否過於極端？摩根大通在給投資者的一份報告中表示，達美航空第 4 季與 2019 年獲利有望提高，認為這對該公司股票表現「至關重要」。