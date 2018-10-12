美股盤中─道瓊再下跌370點 二天大跌逾1100點

週三，因利率上升，科技股遭遇賣壓，美國股市大幅下跌。今日在震盪交易中，股市進一步走低，道瓊一度下跌逾 370 點。美國今日公布通貨膨脹數據較預期疲弱，股市一度上漲。

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.1%，低於預估的上升 0.2%。

該數據使得債券殖利率自數年高點下滑。10 年期債券殖利率報 3.167%，2 年期債券殖利率下降至 2.848%。

台北時間 00:11

道瓊工業平均指數下跌 105.31 點或 0.41% 至 25493.43。

Nasdaq 指數下跌 4.60 點或 0.06% 至 7417.45。

S&P 500 指數下跌 18.65 點或 0.67% 至 2767.03。

分析師說，總而言之，經濟或許熱絡，但不足以推升通貨膨脹壓力，Fed 決策官員是否需要進一步升息，讓人存疑。

昨日，美國債券殖利率上升，投資人擔憂利率上升將減緩經濟成長。投資人亦關切美國未來的貨幣政策。今年，聯準會 (Fed) 已三次升息，預期年底前，將再升息一次。

近來，川普總統對 Fed 的緊縮政策，多所批評。週三，他說 Fed 升息，是犯了錯誤。稍後他於接受 Fox News 電話訪問時說，他對 Fed 感到不滿，Fed 簡直瘋了，他們沒有理由持續以目前的速度升息。

國際貨幣基金 (IMF) 主席拉加德則駁斥了川普的觀點，她說她不會將 Fed 主席鮑爾與瘋子聯想在一起。

週三，道瓊大跌逾 800 點，S&P 500 下跌逾 3%。這也是自 2011 年以來，S&P 500 第 28 次下跌逾 2%。數據顯示，S&P 500 在下跌逾 2% 後，第二天上漲的機率為 59%，平均上漲 1%。第二天下跌的機率為 41%，平均下跌近 2%。

擔憂利率上升，加上科技股賣壓，使得美國股市週三重挫。週四，國際股市亦隨之下跌。