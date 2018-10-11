香港房市告急 2年內恐暴跌40%

根據香港研究協會 (Hong Kong Research Association) 上周發布的調查結果，針對香港未來 6 個月的經濟狀況表現，其中有 6 成受訪者持悲觀立場，4 成受訪者則預計房價將下跌，唱空香港房地產市場的聲音越來越多。

香港耀才證券董事會主席葉茂林表示，若貿易戰進一步升級，香港住宅價格將在 2 年內大幅下跌，跌幅可能達到 40%。

近期香港房價已出現走低跡象。根據報告指出，過去 12 週，包括荃彎區、屯門區、元朗區等地私人住宅價格均下滑 2.5%。其中被視為香港樓市參考指標的藍籌屋苑之一的嘉湖山莊更是大跌 15%。

除此之外，商務租金的部分也受到全球貿易情勢影響。美國房產諮詢公司高緯環球最新報告指出，今年中環寫字樓租金最大跌幅可能達至 10%，該地區的空房率也從第 1 季末的 4.3% 上升到現今的 7.1%，商店租金也跌了 1.8%。

儘管近日廣深港高鐵香港段通車預計將提升訪港陸客數，高緯環球零售服務負責人 Kevin Lam 表示，全球貿易緊張帶來貨幣貶值壓力，可能衝擊到香港商務與商品零售，因此對未來零售租金市場仍持謹慎態度。

過去十年受益於港幣與美元掛鉤，香港房地產市場持續火熱，不僅房價連漲 27 個月，光今年上半年的漲幅就達到 13%，連續 8 年穩坐全球房價最高城市首位。

然而，其中不乏分析人士認為香港房市存在泡沫化風險。

隨著 Fed 升息，全球流動性面臨趨緊，在中國境內資本流入減少的外部環境下，香港房價崩盤的大氣候已經形成，並有分析指出，美元升息可能直接導致香港樓市泡沫破裂。

花旗和里昂證券等諸多分析師皆警告，香港房市將出現逆轉。花旗預計，下半年香港房價可能下跌 7% 左右。瑞銀 (UBS) 此前則預估，迄今至 2019 年底，香港房價最多可能下跌 10%。