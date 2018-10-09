綠債受青睞 香港今年發行391億 大陸膺全球第二大市場

港交所 (0388-HK) 首席中國經濟學家巴曙松在論壇上表示，2018 年香港的綠色債券總發行量將上升至大約港幣 391 億元 (約 50 億美元)，目前大陸則是全球第二大綠色債券市場。

巴曙松表示，全球綠色債券的發行量有所提速，2017 年發行量近 1608 億美元，2018 年估計可以達到 2000 億至 2500 億美元。各個國家對於推動綠色經濟發展逐步形成了共識，產生了非常巨大的融資需求。

從全球綠色債券市場的發展情況來看，美國、中國和法國的綠債發行量已經佔到全球發行量的半壁江山。綠色債券指數的回報統計顯示，在對沖貨幣和匯率的影響後，綠色債券指數的報酬跑贏大市。

中國目前是全球第二大綠色債券市場，2017 年發行量達到人民幣 2486 億元。強勁的融資需求和政府的扶持政策，也在推動着中國綠色債券的快速發展，中國人民銀行的研究估計，要達到「十三五」期間國家的環境目標，每年的綠色投資規模至少需要人民幣 2 兆元的資金，其中 85% 至 90% 由市場籌集，「一帶一路」這個基建裡面融資水平規模大幅度上升，其中有 25 個為「一帶一路」綠色先導項目。

香港作為綠色債券的中國發行人和國際投資者之間的獨特紐帶，首檔綠色債券是新疆金風科技的一家子公司在 2015 年發行的離岸債券。

巴曙松表示，香港的綠色債券總發行量在 2018 年上升至大約港幣 391 億元，公司發行人包括在港交所上市的公司和其子公司或者一些非上市的大陸企業，他們受益於較低的外幣融資成本，香港的機構投資者主動分配資金投資到債券的規模有明顯的上升，這是一個平穩發展的趨勢。

香港的優勢就是國際認可的綠色債券標準和政府的支持措施，推動着香港綠色債券的發展，主要包括第三方認證，有利於降低融資的成本。

香港推出綠色債券的資助計劃，在香港質量保證局的認證上限是港幣 80 萬元，而且債券的資助先導計劃，對於首次在香港發行人可以獲得 50% 的發行費用，可以減少獲得綠債的成本，吸引新的發行人。