香港擬砸5000億港幣填海造地 蓋逾百萬人家園

香港特首林鄭月娥昨 (10) 日公布任內第二份《施政報告》，提出「明日大嶼願景」的 30 年發展大計，共填海造地超過 2000 公頃，興建至多 40 萬住房，容納最多 110 萬人口。消息人士表示，當局希望在 2025 年起展開填海，首個人工島於 2032 年遷入首批居民，整個項目的發展成本或高達港幣 5000 億元。

根據計畫，政府將在龍鼓灘、屯門沿海、小蠔灣及欣澳近岸填海超過 300 公頃，同時亦會在交椅洲和喜靈洲附近的中部水域，即本來「東大嶼都會」的選址，分階段填海 1000 至 1700 百公頃打造幾個人工島，料可興建 26 萬至 40 萬個住房，容納 70 萬至 110 萬人口。

報告指出，人工島有助滿足長遠的房屋、經濟及就業需要，如將在島上建設第三個核心商業區，提供 34 萬個就業機會，亦可提供土地儲備作舊區重建等用途。另外政府亦會研究將現時屯門內河碼頭一帶的工業遷往龍鼓灘 220 至 250 公頃新填海用地，騰出空間作其他發展。

林鄭月娥表示，「明日大嶼願景」是本屆政府的重點工作，政府希望加快進度，並會成立一個專責統籌辦事處，由她親自督導，統籌和監察計畫的規劃與落實。她呼籲社會上反對填海的人，為香港的未來着想。

政府消息人士表示，將於短期內展開以上項目的研究和設計工作，並爭取在 2025 年展開首階段人工島填海工程，先在交椅洲以東，填出 300 公頃或相等於長洲總面積的島嶼，並以包括鐵路及道路在內的基建連接港島。

政府也會壓縮工程的行政程序，並會提早在工程研究未完成前，就展開規劃設計工作，希望可在 2028 年分批供應土地興建房屋，較早前建議提早 3 年，於 2032 就可有首批居民進住。

計畫亦包括多條連接新界西北、大嶼山、人工島及港島的交通幹線，如為解決新界西北的西鐵線飽和問題，將興建一條新的鐵路，由屯門經過小欖一帶跨海到欣澳，再通過交椅洲人工島抵達港島西區。同時，亦會興建相似走線的公路，並增建一條與北大嶼山平行的道路，鞏固大嶼山作為香港「雙門戶」的角色。

至於第二階段的人工島及計畫內其他地點的填海工程，料可在首個人工島完工後接連展開。不過消息人士指，在完成交椅洲東、西 2 個合共 1000 公頃的人工島後，是否再繼續落實於喜靈洲附近的下一階段 700 公頃人工島項目，要視進一步的研究而定，最終未必一定會填滿 700 公頃。

成本方面，每呎填海成本約港幣 1300 元至 1500 元，估算整個計畫的填海及基建成本料需至少港幣 4000 億至 5000 億元。