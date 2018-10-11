股債雙殺 美股與美債殖利率關聯係數將轉負 股市崩盤的凶兆？

美國股市周三暴跌，國債也遭到拋售，「股債雙殺」的情形在金融市場並不多見，對於尋求跨資產多元投資的投資人來說，正承受雙重打擊。

ACG Analytics 美國宏觀策略負責人 Larry McDonald 表示，標普 500 指數跌逾 1%，美債價格也同時下跌的情形，過去三年中，只在 14 個交易日出現過。而股債同跌的情形預示著未來市場可能出現更多的動盪。

彭博數據顯示，標普 500 指數和 10 年期美債殖利率的相關係數，自 2014 年以來首次邁向負值，投資者須格外警愓，因為過去 20 年來，兩者的相關性只有三次完全斷絕，分別是在 2000 年網路泡沫、2008 年金融風暴以及 2014 年股市大跌時期。

標普 500 指數和 10 年期美債殖利率 2014 年以來相關係數首次邁向負值。（來源：Bloomberg）

在美股此波長達 10 年的牛市期間，全球流動性充裕的背景下，美國股市和債市同時走高，但隨著美國聯準會開啟升息周期，美國利率上升，股債之間這種正相關性才開始破裂。

通常在股市下跌時，投資人會轉向債市尋求資金避風港，但近期美國股債齊挫，除了意味着投資標的難尋，以往股市和債市能夠對沖避險的多元化投資策略也宣告失靈。

Leuthold Group 分析師 James Paulsen 在報告中寫道，在股市、債市「過熱思維」的下，投資人對風險回報的敏感性已變得遲鈍，但隨著市場對通膨的擔憂升高，美股對美債殖利率上升的反應持續加大。

儘管以歷史標準來衡量，美債殖利率仍然很低，但 Paulse 預期在焦慮的「過熱思維」壓力下，可能引發股市進一步的下跌。

B．Riley FBR 分析師 Art Hogan 建議，在股票和公債同時遭遇拋售時，應該採取「現金為王」的防禦策略，因為目前債券並非股市投資人尋求避險的好選擇，還是提高持有的現金比重為宜。