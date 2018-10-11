〈道瓊暴跌800點〉美股恐慌指數VIX 升至2月份以來新高

據《彭博社》報導，華爾街的「恐慌指數」大幅上升，是自 2 月份以來的最大幅度，引發市場再次意識到美股似乎開始出現「危機重演」。

波動率指數 (CBOE Volatility Index, VIX) 在週三 (10 日) 上升 44% 至 22.96，相較今年 2 月初的峰值 37.32 還有一段距離。然而 VIX 指數暴漲之速度，可能會讓市場的多方開始停下腳步。

VIX 在昨日上升 44% 至 22.96 (圖: 彭博社)

今年夏季 VIX 大多數時間低於 15，然而 VIX 在週一 (8 日) 就攀升至 18.38，是自 6 月 28 日以來的最大升幅。恐慌指數在三日內上升了 58%，期貨則是在過去兩個交易日中的曲線都有所反轉，表明投資者預期股市將在近期出現更多動盪。

Schaeffer 投資研究公司的 Todd Salamone 表示，VIX 升至 18.66 以上將是關鍵。他在一份報告中寫道，達到該區域意味著未來幾週波動性將進一步上升。在先前的牛市中，VIX 的平均值略低於 18。

季節性也可能是造成 VIX 上升的原因之一。歷史經驗來看，VIX 通常在夏季保持較低水平，僅在 9 月到 11 月份達到峰值。然而，部分專家也將它做為衡量股市的指標。

「我更專注於三個月的曲線，」Jones trading Institutional Services LLC 的 Dave Lutz 在一封電子郵件中表示，向前傾斜的 VIX 曲線，「往往是超賣的信號。」

Evercore ISI 的技術分析主管 Rich Ross 也表示：「在 VIX 處於 6 個月以來的高點且債券市場關閉的情況下，會帶來恐慌性賣壓。」