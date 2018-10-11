美股打噴嚏 陸股一早跌破熔斷底 離岸人民幣破6.94

美股昨晚暴跌，中國市場今 (11) 日開盤也跟著跳空低開，上証指數直接大跌逾 3%，一舉跌破熔斷底的 2638 點，離岸人民幣更一度跌破 6.94 大關，股匯皆墨。

A 股今天早上一開盤就應聲向下，沒多久就跌破被市場稱為熔斷底的 2638 點，最低點來到 2634.28 點，跌幅逾 3%，更一舉刷新 2016 年 1 月來新低；深証成指、創業板指跌幅也都超過 3%。

A 股一早跌破熔斷底 (圖自新浪財經)

目前滬深兩市類股全線低開，目前全線飄綠。採掘服務、5G 以及晶片股跌幅居前，跌幅最小的則包括西藏、啤酒及黃金概念股。有分析師指出，美股暴跌是今天 A 股大跌的重要原因，但認為週邊因素只會影響短期走向。

除了股市一片慘綠，中國匯市也沒好到哪裡去，今天一早人民幣中間價報 6.9098，上一交易日中間價報 6.9072，下調 26 點。離岸人民幣更在逼近九點半時一度跌破 6.94 大關，最低點來到 6.9406，跌幅 0.2282%，距離今年 8 月曾跌破的 6.95 關卡越來越近。

離岸人民幣一早一度貶破 6.94 大關 (圖自新浪財經)

目前美國對中國匯率走勢不斷發出指責，指人行有意引導人民幣走貶，對沖貿易戰導致經濟下滑，更可能在下禮拜把中國列入匯率操縱國。德意志銀行 10 國集團 (G10) 外匯策略全球主管 Ruskin 表示，人民幣若進一步走跌，很可能加深中國資本外流甚至失控的憂慮。

若中國不得不大舉干預以支撐人民幣匯率，美國也可能面臨危險處境。Ruskin 表示：「中國買入人民幣並拋售美元的動作，很可能在市場脆弱時引發一些美債拋盤，並很可能遭受中國方面清倉跡象的衝擊，」