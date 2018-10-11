人民幣收小升但波動狹窄 貶壓仍大但破7與否分歧明顯

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周三小幅收升，中間價則創近19個月新低。交易員稱，美元漲勢暫歇為人民幣帶來一絲喘息，加上越來越逼近7元大關，市場忌憚監管層出手護盤，客盤在6.92元下方繼續購匯意願下降，全天交投持穩在6.92元附近，區間相當狹窄。不過強美指下的人民幣短期料續承壓。

他們並表示，近期關於人民幣破7的討論再度火熱，當然分歧也較為明顯，若根據此前經驗，除非美元大幅上行，人民幣大幅下跌可能性並不大；不過節後風險逆轉指標顯示人民幣貶值預期確實在上升，期權隱含波動率也快速回升，市場波動不確定性加大。

“基本面看都是不好的消息，利空人民幣，...要指望美指回調現在看起來很難，那只能是繼續往資本管制的路上走，且空間也越來越小。”一外資行交易員稱，美元/人民幣上面的頂很薄。

另有中資交易員稱，“除非決策層態度發生變化，不然人民幣在接近7的時候還是會出手。...目前還是盡量以市場供需為主，只要不是恐慌性購匯，大行其實管得不多。”

離岸人民幣經歷節後兩個交易日上行，今日離岸人民幣香港銀行同業拆息隔夜利率由周二的5%回落201個基點至2.98567%。同時一周期的HIBOR亦回落223個基點至5.368%。中國政府今日透過香港金融管理局的債務工具中央結算系統(CMU)發行45億元人民幣國債。

今日人民幣兌美元中間價報6.9072元，創2017年3月15日以來新低，上日為6.9019元。

對於近期人民幣匯率加快下跌，中國社科院學部委員余永定建議，對貨幣當局而言，即使美元兌人民幣匯率跌至7以下也必須堅持不幹預政策。只要有了這種忍耐，匯率制度改革就可能最終大功告成。

全球匯市方面，歐元周三在1.15美元附近持穩，脫離了七周低位，因美債收益率下跌令美元近期的漲勢失去部分動力。

美國總統特朗普周二再次批評美聯儲(FED)，他告訴記者稱，在當前通脹較低、政府數據顯示經濟強勁的情況下，美聯儲加息速度過快。

路透上海/北京10月10日