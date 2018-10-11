陸股兩市近百檔跌停！破熔斷底後再逼近2600大關

受美股暴跌影響，中國股市今 (11) 日跌勢驚人，不僅開盤沒多久就跌破「熔斷底」，隨後上証指數更直逼 2600 點大關。深証成指和創業板指跌幅均跌超過 5%，刷新新低，滬深兩市跌停股 150 支左右。

截止午間收盤，上証指數報 2607.44 點，跌幅 4.34%，深証成指報 7595.20 點，跌幅 5.19%；創業版指報 1274.13 點，跌幅 5.39%。從盤面上看，油服、通信設備、電腦應用、傳媒、有色、券商等類股跌幅均跌超 5%，銀行、煤炭、電力等類股跌幅過 3%。

上証指數早盤跌逾 4%(圖自新浪財經)

尤其最近上演跑跑跑的北上資金，今天繼續撤退，截至午盤收盤，滬股通資金流出近人民幣 25 億元，深股通流出人民幣 9.7 億元。在十一長假後，北上資金一改先前淨買入風向，截至昨日收盤，北上資金連續三天淨流出，已從 A 股撤出人民幣 144.08 億元。

國金證券指出，這回一路走高的美股終究遇到「寒流」，尤其美債收益率維持在多年來的高點，加上油價近期上漲，聯準會主席鮑威爾近來重申漸進升息防範經濟風險，加深投資人恐慌情緒，美國總統川普最新發言更抨擊聯準會「瘋了」，再次指責貨幣政策過於收緊。

對於美股後市，國金證券認為上市企業基本面強勁與企業自發大規模買回庫藏股仍有核心優勢；對於 A 股，短期受亞太股市拖累影響，十月仍維持「先跌後揚」的觀點，相對看好「大金融、軍工、原油產業鏈」類股。