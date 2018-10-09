傳川普向財政部施壓 下周將中國列為匯率操縱國

美國財政部官員周一表示，川普政府對人民幣貶值相當關切，據傳目前財政部正考慮是否在下周公布的報告中，將中國列為匯率操縱國。

外電報導，據傳白宮持續向財政部長梅努勤施壓，要求將中國列為匯率操縱國。過去六個月來，人民幣兌美元重貶 9%，為亞洲表現最差的貨幣之一。在中美貿易緊張關係不斷升溫之際，外界揣測中國是故意放手讓人民幣貶值，以抵銷經濟衝擊。

消息人士指出，美國目前相當注意人民幣走勢，對其貶勢格外關注。至於財長梅努勤本周將前往印尼峇里島參加國際貨幣基金組織和世界銀行召開的財長和央行行長會議。

美國總統川普曾在 7 月的推文中指責中國和歐盟各自操縱貨幣，並形容這項舉動「剝奪了美國龐大的競爭優勢」。

離岸人民幣在歷經昨天大跌又反攻之後，今 (9) 日一早七點多一度下探到 6.9248。麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊表示，人民幣在降準後會面臨更大貶值壓力，人行沒有別的選擇，只能緊縮資本管制來限制資本外流。

離岸人民幣早盤最新走勢 (圖自新浪財經)

在人民幣匯率方面，胡偉俊指出根本的問題在於中美貨幣政策走向背離，10 年期國債收益率價差從 150 基點縮小至 40 基點，尤其美元還在走強，也對人民幣匯率帶來壓力。最新數據顯示，中國外匯儲備 9 月比上個月減少 226.9 億美元，創下 2 月以來最大降幅。

報告指出，降準僅能短期提振市場情緒，但以先前經驗，定向降準並不足以扭轉經濟走勢。尤其 SHIBOR 從 6 月以來下探，代表問題並非出在銀行有多少錢，而是銀行願意給實體經濟多少貸款。也就是說，這回降準依舊可能有助地方政府向銀行出售更多地方債。

胡偉俊認為，最新降準只能算是一次微調，官方需要等到經濟成長速度進一步趨緩，才會有更多積極行動，預計今年 12 月或明年 1 月很可能再次調降存款準備金率，風險在於油價，這可能拉高 CPI，並限制寬鬆政策的空間。