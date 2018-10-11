併購案再起波瀾！一份造假備忘錄 重創博通、CA股價

繼美國總統川普 3 月以國家安全為由阻擋晶片製造商博通、高通的世紀併購案後，週三 (10 日) 博通 (AVGO-US) 與軟體公司 CA Technologies (CA-US) 併購案再起波瀾，一份造假的國防部備忘錄正在參議員和國會議員中流傳，提及外資投資委員會 (CFIUS) 可能需要審查博通對 CA Technologies 的收購案。

受此消息拖累，週三 (10 日) 博通與軟體公司 CA 股價雙雙走跌，博通股價下跌 5.26% 至每股 231.83 美元，CA 股價走跌 2.66%，至每股 42.83 美元。

博通近 4 個月股價走勢圖。(圖：Investing)

週三傳美國國防部將對博通與軟體公司 CA 併購案進行審查，據稱由美國國防部簽署的一份造假的備忘錄正在參議員和國會議員中流傳著，內容提及外資投資委員會 (CFIUS) 可能需要審查博通對 CA Technologies 的收購案。

外資投資委員會 (CFIUS) 是審查潛在國家安全風險交易的政府單位，成員包括幾個美國機構的代表，如國防部和財政部。

美國參議員 Rand Paul 向國土安全部部長 Kirstjen Nielsen 致辭時表示：「如果 CFIUS 之前就關注博通 CA 的併購案，國土安全部就不該因為博通將總部改遷美國而停止關注。」

美國參議員 Rand Paul。(圖：AFP)

隨著該消息重創博通股價後，博通發表嚴正聲明：博通與 CA 都是美國公司，外資投資委員會 (CFIUS) 審查其尚未完成的交易是沒有法律事實依據。國防部官員告訴我們，這份備忘錄實際上是偽造的文件。

聲明中還提到，博通和 CA Technologies 都是美國公司，沒有事實或法律依據 CFIUS 要對我們未完成的交易進行審查。我們已收到 HSR 許可和 CA 股東的批准，我們將在 2018 年第 4 季完成該筆收購交易。

為了防堵中國搶佔 5G 關鍵技術，美國總統川普 3 月以國家安全為由下令禁止博通、高通的世紀併購案。之後，博通展開將總部從新加坡遷至美國境內的計畫，因為一旦成為美國公司，博通就可主張不受 CIFUS 管轄。

今年 7 月博通以 189 億美元現金收購軟體公司 CA Technologies，該交易已經獲得美國反壟斷部門批准。

如果該交易獲得美國、歐盟和日本的反壟斷批准，那麼製造雲端傳統企業軟體的 CA Technologies 將有助於博通業務多元化，兩家公司的董事會已批准了這筆交易案。

CA 執行長 Mike Gregoire 先前表示：「我們很高興能和博通達成這項最終協議。」該併購案預期將在今年第 4 季完成。