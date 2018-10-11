川普繼續抨擊Fed「精神錯亂」 IMF拉加德：我不會如此聯想

美國總統川普週三 (10 日) 晚間在電視節目中繼續對聯準會 (Fed) 進行長篇大論的抨擊，重點仍在其利率政策決定，並暗示 Fed 應該對週三美股大幅下挫負責。

川普在接受外媒專訪時表現，他對 Fed 確實感到「不滿意」，他無法理解為何要繼續收緊貨幣政策。川普之前對 Fed 表達不滿，引發部分人士擔心會影響該機構的獨立性。

川普在接受美媒電話採訪時表示，「我的問題是 Fed。它完全不受約束。我的意思是，我不知道他們有什麼毛病一直在提高利率，這實在是太荒謬了。」

「在我看來，導致股市下跌的問題是公債和 Fed。Fed 正走向精神錯亂，他們沒有理由這麼做。我對此很不滿意。」

近幾個月來，美國官員試圖強調，特朗普將尊重 Fed 歷來獨立於政治干預做出決策的能力。財長 Steven Mnuchin 在 7 月間表示，「作為一個政府，我們絕對支持 Fed 的獨立性。」

對利率迅速上升的擔憂導致道瓊工業平均指數週三下跌超過 800 點。標準普爾 500 指數創下 2 月以來最糟糕的一天，並為川普任內首見連跌 5 天。

週三稍早，川普就已開口抨擊 Fed。他在賓州從空軍一號下機時表示，「我認為 Fed 犯了一個錯誤。他們過度緊縮。我認為 Fed 已經發瘋了。」

Fed 今年已經升息 3 次，並且預計年底前會再次升息。

IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde) （圖: AFP）

不過，國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週四 (11 日) 表示，她不會把 Fed 主席 Jerome Powell 和「瘋狂」「聯想」在一起。

她在 IMF 與世界銀行的印尼年會中表示，「我不會把 Powell 與瘋狂聯想在一起。不，絕不，他和他的理事會成員遇到問題，就會非常嚴肅、堅定，並且肯定會專注於根據實際訊息做出決定，並決定適切的說明。」