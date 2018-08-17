蒂凡尼入駐阿里巴巴旗下天貓APP奢侈品平台

又一家美國知名品牌攜手阿里巴巴。

8 月 16 日，美國珠寶奢侈品牌蒂凡尼宣布入駐入駐阿里巴巴旗下天貓 APP 奢侈品平台 Luxury Pavilion 。

許多外國公司試圖獨立進入中國龐大市場時往往難以成功，所以阿里巴巴的「通往中國門戶」 的戰略吸引了不少外國品牌。同時，與美國知名零售商牽手合作，也是阿里巴巴擴大海外影響力的關鍵動作。

8 月 16 日美國第二大食品雜貨零售商 Kroger 也與阿里巴巴達成合作，開始在阿里旗下電商網站天貓國際銷售 Simple Truth 品牌的天然有機產品。

本月，阿里巴巴也與星巴克達成合作，推出咖啡外賣等新零售業務。《華爾街日報》報導稱，馬雲去年在底特律曾鼓勵當地小企業使用阿里巴巴的平台去接觸中國消費者。早在 2014 年，美國超市巨頭 Costco 已開始在天貓開設官方旗艦店。

蒂凡尼此前公布的 2018 年第第一季財報顯示，受益於以中國為首的亞洲市場與北美市場銷售強勁，公司財務業績超預期。全球凈銷售額增長 15%，亞太地區銷量增速達 28%，凈利潤年增率增幅達 53%。

新任 CEO Alessandro Bogliolo 致力於打造「新一代奢華珠寶品牌」，嘗試不同的銷售渠道。除了阿里巴巴，還於今年 3 月初入駐全球知名電商平台 Farfetch。Farfetch 也由此成為繼 NET-A-PORTER （頗特女士）之後蒂凡尼的又一電商合作夥伴。

值得注意的是，目前線上購物平台尚未突破奢侈品市場，因為奢侈品的店內體驗很難在線上購物中再現，即使是亞馬遜也未能倖免。但媒體 AXIOS 指出了中美市場的不同之處－－中國奢侈品消費者一般比美國消費者更年輕，更習慣於網上購物。除了蒂凡尼，其他奢侈品牌包括 Burberry、Hugo Boss、La Mer 以及瑪莎拉蒂都已經加入了阿里巴巴的「豪華館（Luxury Pavilion）」。

Luxury Pavilion 總經理陳莉麗表示，「目前 Luxury Pavilion 的核心購物群為千禧年一代，90 後消費者已接近 50%，是奢侈品品牌對話年輕客群的首選最佳平台。」

根據阿里巴巴新聞網，蒂凡尼已在 Luxury Pavilion 開設快閃店，並開始預售其最新系列－－Tiffany Paper Flowers 花韻系列。這是擁有 180 多年曆史的蒂凡尼全球首次通過線上平台向中國消費者發布新款首飾，Luxury Pavilion 的會員可於 16 日凌晨起至 26 日優先預購花韻系列，並優先於 9 月 1 日取貨。

周四截止發稿，蒂凡尼股價上漲 1.71％。