〈鉅亨主筆室〉亂搞就會點燃股災！！

壹、前言

(圖一：Tesla 股價日 K 線圖，鉅亨網首頁)

如果只以美股 Tesla 公司股價趨勢，去判斷電動車產業的現在成敗；有如以管窺天的狹隘。但是如果不是用股價，那要用什麼才能非常明確地做為，電動車產業發展標準與成敗的量化指標？短期約半年的期間中，Tesla 股價在 2018 年 8 月 7 日為 387.46 美元 / 股，但到 2018 年 9 月 29 日，卻跌到 252.25 美元 / 股低價。其中以盤中高低檔計算，已經下跌 53.6%；這樣的股價下跌過程，是因為多項因素使然。第一項是財務報表的績效不佳問題，尚未獲利的公司、上市股價已狂飆。但這其實就是美股獨角獸常態，因為它已將見到未來行動效用的大躍進。第二項是誠信或是公司治理問題，因為美國證券監理委員會 (SEC) 就在近期控告，Tesla 公司執行長馬斯克詐欺罪。在約半年內由馬斯克公司內部屢屢傳出，將有私募基金將以高價參與 Tesla 股權，成為 Tesla 的法人股東；或是私募基金要將它私有化。這項消息據聞是馬斯克自己公開宣告，但它只能維持股價於不墜，無法再拉高股價。在此一傳聞傳開來之後，美國證券交易委員會認為，馬斯克涉嫌詐欺、向他本人提出公與民事訴訟。這當然會影響特斯拉的公司價值。因為如果事情是這樣不堪，馬斯克必然夠聰明，他一定是在交易所找上門來之前，趕快先賣一些股票、未雨綢繆；以免到時臨渴掘井，甚麼利益多沒撈到。

貳、電動車、智慧駕駛不是夢！如何圓夢最難！

(圖二：Tesla 電動車兩岸多有，鉅亨網、特斯拉提供)

馬斯克為什麼要這麼大嘴巴？因為美國資本市場太發達，只要有能力、敢作夢；資本市場或是私募基金就會幫你圓夢。但是依照經驗與法令規定，這種私募基金進行評估前後；雙方是多要簽訂 DD 保密條款的，根本不能提、更不能夠公開說的；一家上市這麼久的公司 CEO 不可能明知故犯。那是不是 Tesla 本身的公司價值出現重大危機？強式效率的 Talent Trader 必然會如此揣測。電動車的產業上中、下游上市櫃公司，近五年多以來多因為 Tesla 狂野企圖心而增值，公司價值盛極一時；公司本身經營績效擺一邊，股票先漲圓夢再說。美國的特斯拉、台灣電動車概念股、大陸的電動車，公司價值多是在夢中成長？回顧過去一段時間中，這一群概念股多因馬斯克的風格，股價發生顯著變遷。老一代投資人常說，低價區的科技股，它所製造的東西多是聽不懂、看不懂的；但是這時卻是可投資時候。但是一旦當平民多看得懂之際，股價夯極一時；這就要趕快拋售了、三十六計先走為上策。

(圖三：台股集中市場貿聯股價月 K 線圖，鉅亨網)

叁、產品太前衛曲高和寡、全部年輕人睡倒在演藝廳平劇之前！

電動車產業是否因為，這產品真的太先進前衛、曲高和寡。周邊環境的配套措施不夠，而英雄無用武之地？就像美國登月計畫突然戛然停止一樣；網路盛傳是因為阿波羅最後一班列車，太空人看到不該看的外星人基地，因此美國太空署不敢再去了。其實應該問的是、花這麼多錢跑月球，又不能搬到上面居住；也不能再做甚麼事，這些預算不就像丟鈔票進大湖？人有時候很奇怪，總是要把很簡單事情，描繪成超級神祕、語不驚人不罷休。電動車產業的狀況就跟 5G 或是 AI 一樣，多還沒建置 5G 基地台，大量生產 5G 手機是為秀肌肉？還是股東的錢太多？燒不完？股價飆高後，持股獲利投資者必然會想要將賣些股票，先回收一些成本；但是現在要買進的人，他們又會是怎麼想的？一定得事先預估現金流量的，如果 Cash Flow 還看不到，那為什麼要這麼早就投資？這也是為什麼台股相關股價，可以從 2012 年 25.93 元 / 股，一路飆高到 2018 年 1 月的 320 元 / 股，近期跌到 145 元 / 股；Tesla 概念股的遭遇，夢醒時分突然發現遇人不淑。

(圖四：台股 Tesla 電動車概念股，鉅亨網)

當投資人要投資一種非常前瞻，平常人多看不懂、不了解的產業時；是要有預估產業發展過程。股價當然是跑在新產業成熟前面，但是如何將產業嚴謹區分為草創期、萌芽、普及、與完全融入生活。這對投資是相當重要；不要將資金投入連影子多沒的產業中，因為它是否真的被接受，多尚未有那種大環境的孤傲；而且一家公司也不可能包山包海。總要人去做手機晶片設計、有人做晶片製造、最後有組合代工；這才能水到渠成。如果沒有網路建設，智慧型手機根本英雄無用武之地。電動車目前也是處於這種尷尬期，電力不如石油？也多不是取之不竭、用之不盡的。而且要加裝電力家電廠商，可能多比再加設加油站還難；美國自己應該就知道，頁岩油盛產後如果又讓加電站興起，這是發瘋了？短期是不可能的。登陸火星？最好是連太陽也上得去、再跑到獵戶星座去。

(圖五：台股集中市場、同致股價月 K 線圖，鉅亨網)

由台股同致與貿聯股價發展可發現，大概所有電動車概念股多是起漲於 2012 年 1 月，股價衝太快的就在 2016 年中，生產車用攝影機同致公司股價先下跌；而做汽車連接線的貿聯，則是在 2018 年 1 月才摔下來。這些公司股價多跟隨 Tesla 起舞，而 Tesla 股價又跟，馬斯克的公司治理態度有關。難怪中國古聖賢說一言可興邦、也可喪邦。在這種情勢下是無法讓投資銀行對 Tesla 股價看好；有家投資銀行還說馬斯克的溢價是 130 美元 / 股。但問題是 Tesla 的合理股價是多少？沒有人可說得準；說現金流量沒有、說 EPS 也沒多少、股息也是缺缺。投資銀行的觀點或許不是很準，這些機構多隱藏錦上添花、與打落水狗顧慮。最好是由馬斯克自己私有化團隊去說，查到什麼？他們應該最清楚。為什麼馬斯克會突然丟出一個私有化議題？因為這家公司的公開募集資金？大家多怕了。豪氣萬千、想要登陸火星的理想，畢竟還是不敵現實。私有化意思可能是下市，也就是買家意思；但問題是要用多少錢去買？依照美國資本市場常態，大家加多是靠併購起家、因此正常多會有溢價空間；馬斯克就是現在的大股東。但在這次觸犯法令事件中，被 SEC 要求要交出董事長職務，Tesla 公司並且被 SEC 罰了 2,000 萬美元；病從口入、禍從口出。

肆、結論：君子一言既出、駟馬難追！

(圖六：還要私有化？Tesla 以 2,000 萬美元與 SEC 和解，鉅亨網)

不管如何這多是非常危險的事，因為一旦沒有真正買主願意私有化，馬斯克是會纏上官司的；這會將使一拖拉庫，全球電動車概念股價陪葬，可能也會帶衰美國股市；因為又像是安隆案件重演翻版了。最近歐洲政府已對社群網路公司，隱私條款耿耿於懷。現在如果又是搞出馬斯克私有化弊案，那不是彷如 2001 年 11 月安隆公司，宣告倒閉的事件重演。這家當時連續六年被財星雜誌讚譽為，全美最具有創新公司企業；2000 年該公司皆揭露的營收為 1,010 億美元，但後來證明這多是盈餘操縱、系統性財務醜聞。這家誕生於 1930 年的最具創新公司，最後以荒誕情景收場。依維基百科， Tesla 是美國最大電動與太陽能公司，成立於 2003 年 7 月 1 日、美國國慶日；真還會擇日，2004 年融資時伊隆馬斯克進入公司。Tesla 電動車已經運用神經元 AI 從事駕駛行為，技術進步是可以見到的。由各種資料檢視，電動車成功機率幾乎是篤定，但是當理想逐步兌現後，是否是股價回檔之時？

(提醒：本文是為財金專業研究分享，全文非投資建議書；個股只為說明用、絕無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)