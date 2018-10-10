民眾金融科技合股“救價”反暴跌，港股老司機也會玩脫嗎？

去年3月獲納入恒生綜合小型股指數和深港通，今年初股價從0.5港元左右飙升逾3倍至突破2港元，而後又一路急瀉而下，至今年6月跌破0.1港元併自此委身仙股行列……誰能想到，僅僅一年多的時間，這前後一係列跌宕起伏、堪稱充滿了魔幻色彩的遭遇會落在浸淫資本市場多年的港股老司機民眾金融科技(00279-HK)的身上？

昨日（10月9日）晚間，剛剛創下自身股價（收盤價）52週新低記錄至0.066元（港元下同）的民眾金融科技（下稱民眾金融）發佈了一則公告，宣佈其擬將公司股份10合1，試圖以合股方式拯救連月來每況愈下的公司股價。

擬將股份10合1，盼股本重組拯救股價

民眾金融昨夜發佈的公告顯示，公司董事會建議實施股份合併，基準為將公司股本中每10股每股面值0.001元的已發行及未發行股份，合併為公司股本中1股每股面值0.01元的合併股份。

據悉，截至2018年10月9日，民眾金融的法定股本為50億元，分為50000億股每股面值0.001元的股份，其中15,681,761,881股股份已發行及繳足或入賬列為繳足。假設於10月9日至股東特别大會日期期間民眾金融併無另外發行或購回股份，緊隨股份合併生效後，公司的法定股本將變成50億元，分為5000億股每股面值0.01元的合併股份，其中1,568,176,188股每股面值0.01元的合併股份將已發行。

同時，公司亦擬在股份合併生效後，將每手買賣單位由20000股更改為6000股。按10月9日港交所所報公司每股收市價0.066元（相當於每股合併股份的理論收市價0.660元）計，現有每手買賣單位20000股股份的價值為1320元，新每手買賣單位6000股合併股份的理論價值（假設股份合併已生效）將為3960元。

而理論上來講，民眾金融這次合股及更改每手買賣單位對公司股東的權益及權利等不會有任何影響，且公司也說了，之所以大費週折來這一出股本重組完全是因為自身股價已低至不忍直視了，因此才寄希望於通過“技術手段”擡升公司股價及提高股份流動性：

（來源：港交所）

如意算盤終落空？股價再瀉逾2成

豈知，不無諷刺的是，就在公司祭出這拯救股價的小手段之後，今日一早民眾金融股價甫一開盤就迅速走低，仿似“破罐子破摔”一般繼續再創新低去了：

（民眾金融10日股價走勢圖 來源：港交所）

如圖，今日早盤民眾金融股價開市大跌，最低曾見0.045元，跌幅達到31.8%；截至收盤報0.048元，全日跌幅27.3%；成交量21.78億股，成交金額1.11億。就看今天這表現，咱就問一句：民眾金融可是玩脫了？

這要論起來，就衝公司這一年多來猶如坐了“雲霄飛車”般的體驗，大概是早就“玩脫了”。不過這老司機“失足”的過程也是值得玩味的。

如今我們看到的民眾金融，其原殼早在1988年就登錄港股主板上市，公司馬甲也是換了一個又一個，2015年6月公司名由“民豐企業控股”更改為“民眾金服控股”，同年7月將股份簡稱更改為“民眾金服”；2016年9月，公司再更名為“民眾金融科技控股”，併在同年10月將股份簡稱更改為如今的“民眾金融科技”。

刺激！股價暴漲暴跌民眾金融如坐雲霄飛車

過往多年來民眾金融内部的更叠輪轉且先按下不提，就股價走勢來看，自2015年掛名“民眾”以後至今年初，公司股價大體在0.5元水平上下浮動。去年3月，民眾金融晉身恒生綜合小型股指數成分股和深港通成分股，但這對公司股價併沒有帶來多大的影響。

2017年12月民眾金融前後連續6次回購公司股份，合共斥資2641.45萬元回購了3827萬股；2018年1月19日，公司又宣佈委任葉烨為董事會主席兼執行董事，其於金融服務業，包括證券及期貨經紀、包銷、企業融資顧問、投資銀行、資產管理及基金管理等方面均具有豐富經驗，而這也是繼民眾金融前任主席張永東（同時也是公司大股東）在2017年1月辭任主席一職及於2017年4月辭任董事會榮譽主席之後，公司再迎掌舵的“大家長”。

在回購及換帥消息刺激下，今年初民眾金融股價開始走高，一甩多年“橫盤”的平淡表現，併在短短一個多月時間里暴漲了逾3倍之多，從開年1月2日收報0.49元蹿升至2月最高收盤價2.03元（以2月15日及2月20日為例），一時間民眾金融股價以一飛衝天的架勢驚豔港股資本市場。

這其間，公司在2月2日宣佈與潛在買方商討可能出售策略性投資及擬在東南亞探索投資機遇，併在2月7日披露以7.5億元出售綜合金融服務業務資產實現投資變現，正是在這些利好消息支撐下，民眾金融股價才創下短期内暴升數倍的神話，然而這等風光也不過昙花一現，很快民眾金融股價就走向下坡路了：

（民眾金融科技今年以來股價走勢圖，來源：港交所）

港股老司機教你玩財技？發展還得看硬實力

正如上圖所示，在今年2月中衝至高位後，民眾金融股價隨即掉頭向下，進入5月份其跌勢更如一瀉千里，及至6月堕入仙股行列一蹶不振，端的是“飛得越高，摔得越慘”了。而細究這里面的原因會發現，今年5月24日民眾金融宣佈以6億元代價收購一金融服務公司，但計劃通過向對方發行2000股代價股份方式支付，股份佔公司擴大後股本約19.32%；5月公司又遭到大股東張永東連番減持套現，頗有些山雨欲來的味道。

如今我們回看民眾金融這段時間以來的遭遇，倒像戲文里唱的那般，有道是：“眼看他起高樓，眼看他樓塌了”，不由唏噓。值得一提的是，此番民眾金融意欲通過股本重組扭轉股價低迷態勢，殊不知其走到這步田地，也有過往熟練演繹“財技”的影子。

2017年6月公司兩度行使認股權發行新股，2017年末連續回購後又在今年初註銷了相當股份；今年3月及5月民眾金融又相繼因行使可換股債券而發行新股，不得不說這個老司機在“股海”沉浮中很有自己的一套。

可惜無論故事的内里利益各方誰輸誰赢，對於民眾金融這家公司而言，眼下可以說是玩脫了。說到底對於企業的發展而言，最為核心的還是業務經營及盈利能力方面的硬實力，而從民眾金融這些年的經營及業績表現來看，很顯然公司的硬實力就不夠“硬”了。

公開資料顯示，主營金融服務業務的民眾金融，近幾年業績表現一如股價那般跳脫，其在截至2015及2016年3月底止的兩個財年内均錄得負數營業額，當中2016財年更是由盈轉虧錄得淨虧損6.21億元；雖然公司在2017財年順利扭虧，但2018財年（截至2018年3月31日止財年）業績又現分化態勢，雖然營業額按年增長，但年内淨利潤又同比大幅下跌35.5%，前景不甚樂觀。

那麽這個不慎“翻車”的老司機能否重回康莊大道的“正軌”？就看其日後表現了。

作者：彭小留

編輯：唐文英