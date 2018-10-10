〈分析〉工業富聯跌破發行價背後 反映製造業轉型有多難

鴻海集團旗下的工業富聯本週一舉跌破發行價，週二收盤依舊沒有重回 13.77 元，市值整整蒸發近人民幣 2500 億元，這也反映傳統製造業要轉型到工業物聯網的路上，還有很長的路要走。

工業富聯股價一路向下 (圖自新浪財經)

在今年挾著「獨角獸」的光環登陸 A 股的工業富聯，曾挾著 36 天快速通過審批的光環，無奈 6 月 8 日上市至今，在衝高三個漲停板之後，就開始一路下探，更在上市第四個月正式跌破發行價，市值整整縮水近一半，降到只剩人民幣 2702 億元。

中國媒體報導，工業富聯在剛上市的本益比為 37 倍，高出母公司鴻海三倍以上，儘管目前跌破發行價，本益比還是有 22 倍左右。

香港投行人士指出，以工業富聯大股東鴻海的本益比僅 10 倍左右來看，工業富聯接下來在 A 股很可能面臨拋售壓力，認為買入機會應該是本益比降到 15 倍左右。從預測工業富聯 2018 年每股收益為 0.88 元來測算，股價到 13.2 元附近才是合理的買入點。

拓墣產業研究院分析師劉耕睿指出，雖然工業物聯網這幾年屬於「熱門」話題，但因為工業領域轉型相對困難，不管對設備、系統和服務等都有相當嚴格要求，加上導入新技術過程中若影響既有產線營運，絕對會是嚴重影響，因此在短期內不會看到爆發性成長。

從實際運營情況來看，製造業的利潤也是一大問題。工業富聯 2015、2016、2017 年的淨利潤率分別為 5.26%、5.27% 和 4.48%，同期綜合毛利率分別為 10.50%、10.65% 和 10.14%。從今年上半年財報來看，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣 54.44 億元，僅年增 2.24%，淨利潤率更只有 3.42%，其中第二季淨利潤成長速度更只有 0.36%，不難看出製造業轉型有多「尷尬」。

面對淨利潤成長速度下滑，工業富聯並沒有多作解釋，但分析人士認為，轉型為工業物聯網最大挑戰，在於如何把海量數據轉換成有效數據，從中產生洞察，進而變成支持決策的依據，最終為公司帶來價值。目前來看，工業富聯距離智慧製造服務商還有十年的距離。

劉耕睿指出：「在目前供應鏈緊密連接的時代，傳統工業領域不可能不受到影響，因此傳統的工業融入互聯網、物聯網、人工智慧等新技術來尋求轉型是勢在必行，但需要時間。」

他強調，工業領域的轉型牽涉範圍相當廣，企業更得持續投入大量成本進行升級與轉型，因此肯定會嚴格地審視工業物聯網所能為企業帶來的價值是什麼。這都不是一時半刻能達成的。」

目前各家券商最看好的還是工業富聯的「互聯網」概念，但要真正實現互聯網轉型，必須大幅提高研發費用，會遠超過目前人民幣 80 億元的投入。另外，工業富聯還得確定主打的高科技產品，而不僅僅是代工而已。

對鴻海集團董事長郭台銘來說，要如何撕掉工業富聯「全球最大代工廠」標籤，如願轉型到所謂的工業互聯網平台，是扭轉資本市場對其印象的最大難題。