人民幣貶值.. 陸企上半年匯損近人民幣7億 工業富聯破億元

儘管人民幣近來在人行出手干預後，貶值幅度趨緩。不過人民幣今年來貶值一度逼近 10%，也讓許多中國上市企業蒙受損失，以最新公布的半年報來看，一共有 322 家的上市公司蒙受匯損，上半年累計匯率損失上看人民幣 7 億元。值得注目的是，母公司為鴻海的工業富聯匯損更是破億，金額可觀。

投資銀行中金公司指出，由於不同行業與公司的成本和收入結構不同，在人民幣兌美元升值過程中，自然會出現明顯的「贏家」和「輸家」。例如，一些造紙廠商會因其成本以美元計價，但收入是以人民幣計價而受益。

另一方面，對美國市場依賴度較高的出口商，例如電子、紡織、家具、汽車、機械、玩具及鞋類等行業的利潤則可能因此受擠壓。

據中國金融資訊服務商同花順統計，截至 8 月 20 日，A 股共有 718 家企業批露上半年匯兌損益，當中有 396 家在匯率劇烈波動下受益，更有四家因美元強升大賺超過人民幣 5000 萬。

有贏家自然就會有輸家，統計中有 322 家企業蒙受匯損，上半年累計損失達人民幣 6.88 億元。這當中更有三家企業匯損破億，依照匯損金額排序分別為歐非科技 (人民幣 3.25 億)、工業富聯 (人民幣 1.5 億) 與恒力股份 (人民幣 1.17 億)。

以匯損金額最高的歐菲科技來看，主要業務為光學光電和智慧汽車類業務，上半年淨利潤為人民幣 7.44 億元，這回匯損就吃掉了 43.82%。歐菲科技在半年報指出，會持續加強對國際形勢和匯率波動的分析與研究，適時與境內外金融機構開展外匯遠期、外匯掉期、外匯期權和利率掉期等外匯衍生品交易業務，降低匯率波動風險。

值得注意的是，還是有很多中國的中小企業對匯率波動感到茫然，有業內人士指出，多數企業對外匯交易很陌生，風險缺口大。甚至有企業一直到匯率突破 6.9 大關之後才來諮詢，詢問有何產品可對沖匯率波動。

尤其中國日後貿易摩擦可能越來越頻繁，中信銀行國際業務部貿易融資處資深專家王金金就提醒，在美國升息循環下，企業不僅要面對匯率風險，也會有利率風險。

王金金以企業跨境融資為例，要經歷借款、用款、收款和歸還等四個環節。當上述環節出現幣種錯配時，企業將會面臨匯率風險。此外跨境融資暢通期限較長，加上多為浮動匯率，在債務續存期間若遇到升息，則會面臨利率風險。

目前市面上有多樣方式可以減少企業在匯率上面臨的損失：與銀行簽訂固定價格結匯、遠期外匯交易 (如遠期外匯合約 DF 或 NDF)、換匯交易 (如交叉貨幣互換合約 CCS)、外匯對沖和外匯選擇權等業務；或增加本幣對其升值較小的幣種作為貿易收匯幣種等種種做法，也能減少匯兌損失。

不過，有中小企業的負責人無奈的說，自己不是不想做匯率避險，但委託銀行從事這項業務，得付上 1-2% 的手續費，對於利潤已經很少的中小企業來說，實在是心有餘而力不足。