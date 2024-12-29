工業富聯強化車載嵌入式軟體開發 子公司取得ASPICE認證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-29 12:06

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鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (Fii)(601138-CN) 持續強化車載布局，旗下南寧富聯富桂取得 ASPICE V4.0 及 ASPICE for Cyber​​security V1.0 CL2 等級認證證書，與全球車載嵌入式軟體開發管理方法對齊。

ASPICE(Automotive SPICE) 全名為「汽車軟體流程改善及能力評估」，ASPICE for Cyber​​security 全名為「汽車網路安全工程的流程參考和評估模型」，是專為汽車產業設計的軟體開發流程能力評估模型。

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工業富聯表示，ASPICE 綜合了全球汽車產業在軟體開發管理方面的最佳標準，是國際公認的含金量很高的汽車電子產品開發「通行證」，正在逐步成為汽車製造商對軟體供應商的入場門檻，具備國際認可的權威地位。

南寧富聯富桂近年重點佈局新能源汽車核心零件的研發及智慧製造，將以此取得認證為新起點，持續將管理流程及累積的經驗推廣至公司其他項目，為更多汽車客戶提供更專業更安全的產品與技術。

此次認證評估過程中，南寧富聯富桂的閘道控制模組計畫通過了包含 Automotive SPICE V4.0 15 個過程域以及 Automotive SPICE for Cyber​​security V1.0 10 個製程域的 CL2 等級評估考驗。