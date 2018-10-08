再失守2800點大關 A股大跌近4% 工業富聯跌破發行價

中國股市今 (8) 日在長假後首日開盤，儘管有人民銀行降準和財政部長出面喊話，強調正研擬更大規模減稅降費，依舊擋不住 A 股跌勢，一開盤隨即跳空低開走弱，工業富聯更一舉跌破發行價，上証指數最終收跌 3.72%，失守 2800 點大關。

受長假期間全球股市大跌影響，A 股今天早盤持續向下，一舉跌破之前好不容易收復的 2800 點大關，午後市場跌幅進一步擴大，上証指數收報 2716.51 點，跌 3.72%，成交額人民幣 1415.3 億。深成指收報 8060.83 點，跌 4.05%，成交額人民幣 1474.1 億。創業板收報 1353.67 點，跌 4.09%，成交額人民幣 401 億。

上證指數今日走勢 (圖自新浪財經)

北上資金今天更大幅淨流出，截至收盤，滬股通淨流出人民幣 73.08 億元，深股通淨流出人民幣 22.96 億元。總計流出資人民幣金 96.04 億元，創下今年第二高，先前歷史記錄為 2018 年 2 月 6 日，當日合計淨流出人民幣 96.64 億元。

眼看這波跌勢洶洶，就連鴻海旗下的工業富聯 (601138-CN) 也挺不住，今天一舉跌破發行價的 13.77 元，最終收在 13.72 元，跌幅 3.65%，距離 6 月上市以來僅短短 4 個月。當時股價一度攀升到 26.36 元後，接著開始一路如溜滑梯般下探。

由於上周中美科技股慘遭屠殺，今天 A 股科技股全面重挫，包括晶片、國產軟體、5G 等全面走弱，兆易創新、韋爾股份、捷捷微電、晶盛機電、海康威視、大華股份、中孚資訊等集體跌停，兆易創新、中興通訊等同樣大跌。

此外，在范冰冰逃稅遭重罰，長假期間電影市場不如預期，以及以往被市場視為避稅天堂的新疆霍爾果斯近來爆出 6 月起上百家影視公司集體註銷等消息影響，今天影視類股大受重挫，金逸影視、當代東方一舉打至跌停，橫店影視、華誼兄弟、印紀傳媒等大跌。

受國際油價攀升影響，布蘭特原油一度站上每桶 86 美元，創下近四年新高，逼得中國多家航空公司宣佈上調旅客運輸燃油附加費。航空類股今天也是青筍筍，中國航空跌超過 8%，東方航空跌超 6%，南航跌幅擴大至逾 6%。

隨著人行降準，人民幣貶值預期增強，今天午後人民幣貶值概念股集體走強，華紡股份、嘉麟傑漲停，華升股份 、南紡股份、振靜股份等跟漲。

對於長假後走勢，海通策略指出，近兩個月全球資產特徵是股市弱、債市跌、商品漲，反映投資人擔心停滯性通膨風險，認為接下來 A 股應該邊走邊看，關注國內改革、第三季財報和中美關係進展，還要仔細觀察：企業獲利回跌幅度有多大，以及去槓桿出現轉折帶來資金面轉彎等兩大訊號，後市才會明朗。