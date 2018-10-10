【異動股】環保板塊表現活躍 中環環保(300692-CN)等漲停

早盤，環保板塊表現活躍，截至發稿，中環環保(300692-CN)漲停報14.14元，德創環保(603177-CN)漲停報11.02元，博世科(300422-CN)漲6.64%報11.72元，三維絲(300056-CN)漲5.45%報5.8元，先河環保(300137-CN)漲5.44%報7.75元，鵬鹞環保(300664-CN)、聯泰環保(603797-CN)等漲逾5%。

近日，財政部發出《關於規範推進政府與社會資本合作(PPP)工作的實施意見(徵求意見稿)》。意見主要規定兩點，一是規範的PPP項目形成中長期財政支出事項不屬於地方政府隱形債務，二是原則上不再開展完全政府付費項目。針對第一點，新規有助於增強銀行貸款信心，後續PPP貸款有望逐步改善。但從總量上考慮影響或不顯著，2017年地方預算支出17.3萬億，而財政部參考標準為年均PPP支出1581億元，距離10%的紅線年均1.73萬億本身就較遠。對第二點，意味著今後政府PPP項目主要傾向於使用者付費模式，對環保類運營類項目PPP中的污水處理、垃圾焚燒均為有效利好，新規或助PPP走出低谷。機構分析認為，在去槓桿背景下，上半年工程類企業業績出現大幅下滑，而運營類資產更為穩健，參考國外大型環保公司也均是運營公司，故長期看好運行效率高的標的。