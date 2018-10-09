比日本還日本的雲之鬆餅，就在台北鬧區

【撰文．攝影｜行遍天下】

超越日式舒芙蕾的柔軟蓬鬆 幸福口感讓人飛上雲端

Woosa パンケーキ屋莎鬆餅屋在短短 1 年內開了 5 家店，且造成排隊熱潮，但它可不是日本來台展店的連鎖店，是正港台灣人自創品牌。

超越日本的雲の鬆餅

蒙布朗冰淇淋鬆餅: 改良經典法式甜點「蒙布朗 (MontBlanc)」，選用台灣栗子自行研磨成栗子泥，配上天然香草與牛奶製作的安格斯醬，香醇又清爽。

老闆周書慶曾在美國藍帶廚藝學院攻讀餐飲，食材用料堅持，所以不計成本選擇日本神奈川小麥麵粉，組織細緻、保濕性佳、粉質顆粒小，所製成的原味鬆餅呈現優雅黃色，綿密而蓬鬆、入口即化；日本明治製糖上白糖，結晶較細緻，水分較多質地較濕潤，法國諾曼地依思尼奶油在加熱後會有一股榛果香氣竄出。

藍帶主廚的龜毛徹底體現在每一個製作的嚴謹過程，「雲の鬆餅已經領先於日本的鬆餅了，當日本鬆餅紛紛來台展店之際，我要把 Woosa 開到日本！」

品味藍帶等級幸福美味

濃の巧克力冰淇淋鬆餅: 從餡料到巧克力鮮奶油，都採用最高級莊園所生產可可豆的法國法芙娜巧克力，僅限松菸店才吃得到。

Woosa 的雲の鬆餅有 55 種口味，除了經典蜂蜜外，還有水果系列，以及最受歡迎的蒙布朗，此外松菸店獨賣的濃の巧克力，更是展現他藍帶等級的功力，選用法國頂級巧克力法芙娜，上桌前還灑上食用金箔，是一場兼具視覺與味覺的華麗享受。

起司瀑布和牛堡上桌時會將融化的雙色起司緩緩倒在漢堡上，也融化了客人的心。

除了鬆餅，Woosa 也有咖哩飯、貝殼麵與漢堡等主食，其中起司瀑布和牛堡選用油花均勻的澳洲和牛絞肉，上桌時服務生會將熱騰騰、已融化的雙色起司緩緩倒在漢堡上，如同瀑布般傾洩在牛肉上，也是一場讓客人相機停不下來的桌邊秀。

美味小祕密: 製作鬆餅最主要的三大食材：麵粉、奶油與糖， Woosa 用的都是品項中最高等級─日本神奈川小麥麵粉、法國諾曼地依思尼奶油與大日本明治製糖上白糖。

Woosa パンケーキ屋莎鬆餅屋

Woosa 代表放鬆心情與加油打氣，店內也營造出放鬆與活力的氛圍。

地址: 台北市信義區忠孝東路四段 553 巷 28 號 (松菸)

電話: 02-2746-5113

網址: https://www.facebook.com/woosa.pancake/

營業: 週一至五 11:30∼21:30、週六日及國定假日 11:00∼21:30

價位: 蒙布朗冰淇淋鬆餅 310 元 (含 130 元飲品 1 杯)、濃の巧克力冰淇淋鬆餅 330 元 (含 130 元飲品 1 杯)、起司瀑布和牛堡 290 元

備註: 所有資訊以其官網公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 10 月

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