全球債災：一周蒸發近千億美元 2016年以來從未如此之慘

全球債券市場正遭遇多年罕見的血洗，持續了 30 年的牛市危在旦夕。

彭博巴克萊環球多元債券指數（Bloomberg Barclays Multiverse Index）市值上周狂減 9160 億美元，這是 2016 年 11 月川普成功贏得總統選舉以來的最大縮減規模。該指數覆蓋全球投資級及高收益債券。

截至上周五收盤，債券市場單周價值損失約 8760 億美元，抹去了一年的漲幅；全球債券總價值跌至 48.9 兆美元，為 2017 年 10 月以來的最低水平。

「過去四十多年，債市投資者們很少見到現在這種陣勢的市場下跌，」Ritholtz Wealth Management, 機構資產管理部門經理 Ben arlson 在自己的部落格中這樣感嘆道。

他還預言：「債券殖利率的任何進一步攀升都將導致 2018 年成為自 1976 年以來債市回報率最糟糕的年份。」

目前，美債殖利率已處於多年高位。美國十年期公債殖利率在上周五報收 3.23%，創 2011 年 5 月以來最高水平。30 年期公債殖利率上周升至 3.32%，為 2014 年 10 月以來最高。

（圖片來自華爾街見聞會員專享文章《隔夜五張圖 | 人民幣破 6.93 「債災」來襲 美科技股首當其衝》）

美債利率走高已蔓延至其他主要公債市場。義大利債市昨日再度大跌，10 年期意債殖利率創出 3.529% 的四年半新高。這使得義大利 / 西班牙 10 年期公債利差報 203 個基點，創逾二十年最高位。十年期德國公債徘徊在四個月高位附近。十年期英國公債和同期日本公債均一度觸及 2016 年 1 月以來最高水平。

債市投資者們認為，隨著聯準會等一些全球主要央行回歸正常化貨幣政策，超級寬鬆的貨幣大放水時代確實遠去了。

市場情緒的轉變使得規模龐大的資金流出債市及相關金融產品。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 上周流出資金高達 10.6 億美元，創去年 11 月以來最大規模。該 ETF 上周累計下跌 3.6%，是兩年最大單周跌幅。

談及美債殖利率攀升的原因，Baird 公司首席投資策略師 Bruce Bittles 表示，主要是由於美國經濟開始出現過熱跡象。除此之外，彭博社將其歸結於主要央行收緊貨幣政策的行動超過預期、大宗商品價格上漲，以及勞動力薪資上漲的壓力。

債災推倒多米諾骨牌

過去兩年多時間，美股對美國公債殖利率上升無動於衷，如今，事情完全不一樣了。

美債殖利率攀升到 3% 以上的高位令其比股票這種風險資產更有吸引力，同時也加速了債市自身的拋售。

上周美股陷入暴跌。標準普爾 500 指數創出 9 月 7 日以來最糟糕單周表現，納指出現 3 月以來最大單周跌幅。道瓊斯指數連續第二周下挫。截至周一收盤，納指和標普 500 指數已連跌三日。

（圖片來自華爾街見聞會員專享文章《隔夜五張圖 | 人民幣破 6.93 「債災」來襲 美科技股首當其衝》）

關鍵問題是，美債殖利率上升到什麼程度才會引發股市的重大反轉，甚至扼殺持續了九年之久的美股牛市。

華爾街日報稱，許多分析師認為，若美債殖利率達到 3.5%，將標誌着轉折點的到來。瑞信表示，一旦殖利率升破 3%，股票估值就會陷入困境；當殖利率達到 3.5% 時，股市壓力會倍增。

至於十年期美債殖利率何時回觸及 3.5%，市場對此觀點不一。高盛預計可能在明年年底。

美銀美林美股與量化策略主管 Savita Subramanian 認為，美債利率的關鍵突破點是 5%，超過這一數值將令美債市場相對於美股市場更有吸引力。