美債殖利率飆升 分析師：上次發生時 美股跌逾10%

美國 10 年期公債殖利率於週四升破 3.2%，漲至 7 年新高；對此，分析師表示，上次發生類似情形時，美股跌逾 10%。

許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力被削弱，對股價表現來說，是一項利空因素。

台北時間週五 (5 日) 晚間 8 點 11 分，Investing.com 數據顯示，10 年期美債殖利率走揚，來到 3.204。

10 年期美債殖利率走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據 CNBC 報導，Miller Tabak 股市分析師 Matt Maley 於最新報告中寫道，2018 年 1 月下旬，美債殖利率攀高，美股出現大幅修正，大跌近 12%。

Maley 強調，「類似情況再度出現，10 年期公債殖利率升破 3.1%，來到多年高點，這是我們所擔心的。」

在美債殖利率飆升的情況下，銀行業料將受惠。

資產管理公司 Strategic Wealth Partners 總裁兼執行長 Mark Tepper 指出，會因美債殖利率走揚而受益的產業，「絕對是銀行」。

Tepper 認為，聯準會 (Fed) 逐步讓貨幣政策回歸正常化，加上美國經濟表現強勁，銀行業前景樂觀。

Tepper 尤其看好 Huntington 銀行的股價表現，過去 3 個月，其股價上漲近 5%，明顯優於同業。