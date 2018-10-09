羅尤美：AI理財績效  自設組合與AI配置各半  比報酬率不如看勝率

人工智能的快速發展，帶動 AI 理財風潮，綜觀國內各大金融機構，無不積極展開腳步，順勢推出自家的機器人理財服務。富蘭克林投顧研究部副總經理羅尤美認為，機器人理財時代來臨，並非意味著要將全部資產均交由機器人來掌舵，而是建議「自設投資組合」與「AI 理財配置」採取各半的方式，同時選擇機器人理財之考量，以追求勝率優於報酬率。

在投資界，AI 理財無疑是近兩年來的熱門話題，目前中國信託、王道銀行、瑞士銀行、國泰世華銀行、富蘭克林投顧、復華投信、大拇哥投顧、富邦證券、精宏金融科技等已經推出機器人理財服務，未來包括台企銀、台北富邦銀行、元大投信、野村投信、先鋒投顧、鉅亨網投顧、核聚投顧、商智投顧、機智投顧等等也將加入戰局，搶攻機器人理財商機。

面對機器人理財競爭進入白熱化階段，羅尤美認為，投資人使用 AI 理財必須要有三大認知，一是確認機器人理財的定位：根據不同人生目的及資金需求，是否可以提供投資人風險適配的投資組合，並能因應市場變動而適時提醒投資人調整資產配置。

二是對報酬風險的預期：兼顧風險與報酬，建議適合投資人風險屬性與投資目標之下，最適的基金資產組合，以「資產配置」為核心，考量交易成本與資金效益，不以頻繁交易來追求更高報酬為目的，且追求勝率優於報酬率。

三是投資建議：若是目前只有購買 1-2 檔基金的投資人，不妨透過機器人理財挑選市場基金，並搭配風險承受度，納入機器人理財的投資組合，讓資產配置更為完整。也就是說，不用將全部資產交由機器人操盤，可以透過「自設投資組合」與「AI 理財配置」採取各半的方式，進行全盤的資產配置規劃。

機器人理財講求大數據預測模型、智能演算及投資組合再平衡，富蘭克林投顧副總經理陳詩舜指出，機器人理財優化後的投資組合必須進行監控及調整，其中，投資組合再平衡機制相當重要，有助於保護投資盈收，以維持最佳的配置狀態。以該公司理財機器人來說，將資產分為股票、債券、抗通膨及現金等四大類別，用戶進場之際會給予當下最適的投組，之後每個月進行檢視，一旦發現任一資產類別的漲跌幅度產生偏離，也就是偏差值超過 10%，即會啟動再平衡機制，將原先的最適投組調整至符合當下市場狀況的最適投組，讓資產配置持續維持最佳化。