【安聯投信】美股吸睛居冠 強勁經濟推升公債殖利率 市場震盪

最近一周全球市場兩樣情。上半周投資信心呈現回穩，但到了下半周，伴隨美中貿易紛爭延宕情勢升溫、美公債殖利率升至近七年新高，市場傳出資安問題導致 FANG 和科技股出現較大跌幅等雜音，影響市場信心，走勢震盪。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 10 月 3 日當周，包括：美股資金淨流入 11.86 億元、吸睛居冠；其次分別為：新興市場淨流入 7.37 億元、亞洲不含日本淨流入 1.1 億元。其他市場雖呈現資金淨流出、但金額都不大 (見表)。

在美股方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美國經濟數據強勁推升債券殖利率觸及近七年新高，加上美中關係不確定升溫，美聯準會主席鮑爾森對未來利率走勢談話，亦加深不確定性，壓抑投資人情緒，同時，強勢經濟數據及美墨家協定利多消息，亦支撐美經濟動能及貿易機會持續加速擴大，近一周美股漲跌互見。

在經濟數據方面，林素萍表示，美經濟成長加速及勞工市場高度飽和，美 ADP 公司公布全美私人企業 9 月新增就業 23 萬人，大幅高於 8 月新增 16.8 萬人；美 ISM 製造業指數連續 25 個月高於榮枯分水嶺 50、達 59.8，ISM 非製造業綜合指數亦顯著高於市場預期達 61.6，顯示美製造業及服務業持續高速擴張。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近日台股在外有美股因通膨壓力升溫雜音、推升美公債殖利率觸及數年高位，以及市場傳出資安問題導致 FANG 和科技股出現較大跌幅，加上傳出台海軍演消息，投資信心明顯受到影響，出現較大幅度震盪拉回。

面對中美關稅議題後續發展的不確定，廖哲宏表示，觀察到更多電子產品訂單出現遞延，廠商心態也轉趨保守。短期來看，缺貨漲價零組件暫歇，科技產業逐漸步入淡季，手機成長動能放緩，包括：成長趨勢的雲端伺服器及網通設備短期陸續出現訂單遞延，車用電子也出現短期調整、PC 晶片缺貨。

展望後市，廖哲宏表示，倘若中美貿易紛爭議題延宕，短期訂單不確定性勢將延續，建議保守應對。由於接下來即將進入法說旺季，第四季產業展望將是短期基本面關注的焦點。另外就是觀察台股在急跌之後在籌碼面的整理以及反覆築底的狀況。短期謹慎看待電子產業，僅聚焦長期趨勢機會，看好半導體先進製程、ASIC、5G、高速傳輸、汽車電子等。

在中國股市方面，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，面對近來多變的國際情勢，中國人行也在十一長假結束前出招，無預警宣布從 10 月 15 日起下調部分金融機構存款準備金率一個百分點，以置換當日到期的中期借貸便利 (MLF)，降準還能再釋放約人民幣 7500 億元增量資金，期以優化流動性結構，穩定市場信心。

在宏觀經濟方面，許廷全表示，受到美中貿易紛爭議題延宕升溫，近一周國際股市出現較大幅度震盪，港股走勢相對疲軟，反映資金面偏向保守。另一方面，美元指數走勢近日的變化是否會對市場和人民幣走勢造成進一步的影響，則需要進一步關注。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。