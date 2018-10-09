【台新投信】利空消化科技能見度高 牛市中場請勿離席

那斯達克指數在 9、10 月表現較為弱勢，主要受到短期需求疑慮、資安與監管問題、股價高檔獲利回吐的賣壓等影響，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美國第三季獲利盈餘仍有 19.5% 的增幅，雖有不確定因素，但美國企業仍保持較佳的成長動能，利空消息正逐步消化於股價中，現在是逢低買進的時刻，建議投資人把握目前修正機會參與美股牛市的下半場。



蘇聖峰指出，儘管稅改效果正遞減，但勞動市場、製造業、消費與企業信心等經濟數據強勁，意味著美國第三與第四季 GDP 具上修空間，明年衰退的機率非常低，儘管 Fed 升息預期與 10 年期公債殖利率快速走揚影響股市氣氛，但根據台新投信預估，殖利率短期內再大幅走高的機率已低，中長線來看至多為接近點陣圖終點 (3.5%)，對資產衝擊逐漸降低。

蘇聖峰進一步分析，美股向上動能來自許多方面，一是蘋果的 iPhone XR 與 XS Max 銷售可能優於預期；此外，軟體服務產業成長快速，上半年企業於軟體支出的增速約為 12%，為 2003 年以來新高，且其受到貿易戰影響較低，在股價同步修正後，該產業中期來看前景較明朗、反彈空間更大；三是生技醫療類股第四季為相對旺季，歷史經驗來看 NBI 指數季度表現亦為全年最佳，因眾多醫學年會與醫材展將召開、併購熱度高、FDA 亦加速新藥審核；且許多基因療法、醫材、數位醫療等題材受到矚目，有機會炒熱行情。

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