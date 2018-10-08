理財機器人有效用 大數據、演算法及雲計算三大關鍵缺一不可

近年來理財機器人服務如雨後春筍般的推出，包括金融科技業、證券業、投信投顧業等等，紛紛推出理財機器人服務。如何判別機器人操盤真的靠譜呢？精宏金融科技營運長李長賡認為，AI 能否發揮智慧理財的作用，端賴大數據預測、演算法及雲計算等三大關鍵技術。

根據投信投顧公會研究報告指出，理財機器人以主要服務功能分類，可以概分為兩類，一是諮詢建議型，經由自動化服務，提供投資建議及投資組合選擇。二是資產管理型，除諮詢建議服務外，還協助客戶就投資組合提供交易執行及風險管理服務。亦即，理財機器人最基本的必備服務項目是諮詢建議及資產配置，再擴充至投資組合再平衡、獲利再投資等「資產管理型」服務項目。

AI 理財的出現，讓投資人更為省時省力，不用時時刻刻緊盯市場變化，李長賡指出，透過理財機器人的好處是，透過紀律性操作去除人性貪婪心理及避免人為判斷錯誤，從風險性資產中挑選優質的投資標的，並有效避開黑天鵝效應等風險，擇時進場交易。所以，合格的理財機器人必須具備「控制及避開風險，掌握準確的投資方向」、「可活化 7 成以上的風險性資產」及「達到穩健的報酬」等特點。

而要達到這些效用，李長賡認為，關鍵要看三大核心技術，一是大數據預測，數據量至少要累積 10 年以上，以及是否能夠辨識風險性資產的價值區間，做為投資進出場的依據，取代傳統看報告、聽新聞的投資習慣。二是 AI 演算法，是否為有效的數據模型，可以協助投資人做好投資部位控管。三是雲計算能否發揮汰弱留強的功用，提供投資人各種金融商品風險控管的依據。

李長賡指出，該公司推出的機器人理財即是著眼於此三大技術而研發問世，應用範疇廣泛，涵蓋股票、共同基金、ETF 等多元金融資產，而且判斷買賣進出場的時間點淺顯易懂，透過「紅燈進場，綠燈出場」的紅綠燈訊號，提供投資人做為低買高賣的依據。

精宏金融科技執行長鄭琮寰表示，該公司長期專注退休理財市場，因此，訂定投資交易策略以絕對報酬為主要考量，才能貼近退休的理財需求。所以該公司並非是要發展全台灣最會賺錢的機器人，而是首重風險交易管理，追求長期穩健報酬，這也是理財機器人系統的發展核心價值。