三日飆漲58%！美股波動性指數VIX觸及四個月最高

平穩上漲的美國股市不再風平浪靜了。

周一，用於衡量美股波動性的芝加哥期權交易所「恐慌指數」VIX 一度飆升 24%，突破 18 水平，觸及 18.38，創出 6 月 28 日以來日內最高記錄。

這是 VIX 指數連續第三個交易日上漲，累計最大漲幅高達 58%。自從經歷了 2 月的動盪之後，VIX 在今年夏季的絕大多數時間裡一直都處於 15 下方的低位。

與此同時，VIX 期貨曲線在周一早盤和午盤均呈現出倒掛結構，這意味著交易員們普遍預計近日內美股將會有更多波動。

彭博社文章認為，季節性因素和清淡的成交可能是刺激 VIX 指數大幅走高的推動力。根據以往的交易經驗，該指數往往在夏季維持低位，而在 9 月至 11 月期間出現上行。

報導援引 Cantor Fitzgerald LP 首席市場策略師 Peter Cecchini 的話稱，VIX 指數已經位於 18 至 20 區間，這可能導致股市出現拋壓。「我想我們將面臨更多的波動性，至少大盤股會是這樣。」

美股與美債利率之間的「蹺蹺板」

近期美股不再如以往那般平穩上漲，上周甚至出現暴跌。標準普爾 500 指數創出 9 月 7 日以來最糟糕單周表現，納指出現 3 月以來最大單周跌幅。道瓊斯指數連續第二周下挫。

截至周一收盤，納指和標普 500 指數已連跌三日。

上周美債利率突然走高，被很多分析人士視為施壓股市的重要原因之一。美債殖利率攀升使得政府債券等低風險證券比風險資產股票更有吸引力。

上周三晚間，美國十年期公債殖利率觸及 3.161%，創 2011 年 7 月以來最高水平。30 年期公債殖利率升至 3.32%，為 2014 年 10 月以來最高。

此前，美股對公債殖利率上升無動於衷已有兩年多時間。十年期美債殖利率上升了一倍多，從 2016 年夏季 1.36% 的低點升至當前水平。在此期間，道瓊斯指數上漲超過 8000 點。

「新債王」岡拉克表示，30 年期美債殖利率連續兩日收於 3.25% 以上將是一個「重大變化」。它已經突破了持續多年的頭肩底形態。

對於股市投資者來說，美債殖利率上升到什麼程度會引發股市重大反轉，這才是問題的關鍵。

華爾街日報稱，許多分析師認為，若美債殖利率達到 3.5%，將標誌着轉折點的到來。瑞信表示，一旦殖利率升破 3%，股票估值就會陷入困境；當殖利率達到 3.5% 時，股市壓力會倍增。

至於十年期美債殖利率何時回觸及 3.5%，市場對此觀點不一。高盛預計可能在明年年底。