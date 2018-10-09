在手機平板上玩Xbox遊戲 微軟於明年推出Project xCloud

微軟 (MSFT-US) 於週一 (8 日) 表示，公司即將推出一款名為 Project xCloud 的 Xbox 遊戲串流媒體服務。XCloud 將在 2019 年推出測試版，為 Xbox、PC 和手機移動設備帶來游戲串流服務。

通過 Azure cloud，Project xCloud 將允許玩家在多個不同設備上體驗到目前僅可在 Xbox One 和 PC 上玩的遊戲。同時在手機和平板電腦等移動設備上，玩家可以通過藍牙連接的 Xbox 無線手柄，甚至也可以直接使用觸摸面板來控制遊戲。微軟在宣布中展現了《極限競速》(Forza) 和《最後一戰》(Halo) 在手機平板上進行。

Project xCloud 讓用戶在手機上體驗 xbox 遊戲 (圖: CENT)

「Project xCloud 作為最先進的全球遊戲串流媒體技術，將為用戶提供在各種設備上遊戲的自由，而不必被鎖定在特定設備上，」微軟公司雲端遊戲副總裁 Kareem Choudhry 表示。

玩家也可以通過觸控面板控制遊戲 (圖: CENT)

微軟的 Project xCloud 的公測將於 2019 年推出。微軟表示這些測試將幫助公司「學習和擴展不同的數量和位置」。該公司還構建了自定義伺服器硬體，可託管來自多個來自 Xbox Ones 的組件，並根據需要進行擴展。

當被問及該測試是否包括非 Xbox 遊戲 (如 PC 或手遊) 時，微軟發言人表示，該公司並沒有透露具體遊戲，但他補充道，希望該服務能夠在不涉及遊戲開發者的情況下實現串流媒體的傳輸。「我們的願景是遊戲玩家可以通過 Project xCloud 直接在自己的平台上進行遊戲，且無需遊戲開發人員進行任何額外的工作，」該發言人表示。

目前市場上也有多種遊戲串流服務，像是索尼 (6758-JP) 的 PlayStation Now，而 Ubisoft 也正與谷歌 (GOOGL-US) 合作，讓玩家可以通過 Chrome 瀏覽器在筆電或平板上玩《刺客信條: 奧德賽》。