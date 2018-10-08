9月單月出口額296.2億美元 創歷年次高

財政部今 (8) 日公布 9 月進出口統計，9 月出口 296.2 億美元，創歷年單月次高，年增 2.6%。扣除 2 月農曆春節因素後，已是連 23 紅；進口 252.9 億美元，年增 13.9%；出入相抵後，9 月出超 43.3 億美元，年減 23.3 億美元。

財政部統計處處長蔡美娜表示，9 月出口 296.2 億美元，創下單月歷史次高紀錄，可說是「意外的喜訊」，與上月與去年同期分別增加 4.7%、2.6%，累計前 9 月出口 2501 億美元，創歷年同期新高，較去年同期增加 8.1%。

蔡美娜表示，國際原油漲價效應延續，加上經濟穩健成長與科技創新動能推波助瀾，帶動 9 月出口創下歷年單月次高，以貨品類別來看，主要以礦產品、化學品等，受惠油價高漲，年增幅分別達 25%、18.3%。

觀察我對個別出口國的表現，9 月對美出口規模值金額 36.2 億美元，較去年同期增加 9.4%，表現最佳；但對東協出口單月雖達 48 億美元，但卻較去年同期減少約 4.2%。

進一步觀察今年前三季對主要市場的出口表現則呈全面成長的現象，其中對大陸與香港出口 1028.3 億美元，較去年同期增加 10.5%。另外，對美國與歐洲出口額年增長分別為 6.9%、9.9%，對日本出口額年增幅也有 11.4% 的增幅。

進口部分，9 月進口 252.9 億美元，較上月增加 6.4%，較去年同期增加 13.9%，第 3 季進口 751.5 億美元，較去年同期增加 14%，累計前 9 月 2,134.2 億美元，較去年同期增加 11.9%。

隨著時序邁入年底，財政部預估，在大陸與歐美消費旺季催化下，加上新興科技助攻，預估第 4 季出口可望持續獲得支撐，但因美中貿易戰火尚未歇息，新興市場經濟成長趨緩與匯率波動，將繼續牽制我出口後市表現。