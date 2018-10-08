週年慶檔期業績雙位數成長 網家擴大推Fastag智慧標籤為雙11備戰

網家 (8044) 今日宣布於 7 月推出的創新 O2O 服務「Fastag 智慧標籤」首波應用成效顯著，專屬回購優惠帶動折價券使用率高達 8 成，並達到超過 3 倍的傳散率。看好 Fastag 智慧標籤帶動的效益，網家表示，特於雙 11 檔期前再加入 Apple、小米、幫寶適、橘子工坊、五月花、及台鹽生技等品牌，串聯首波出擊的嬌聯旗下滿意寶寶，持續強化品牌分眾行銷，透過封閉式多元行銷操作，打造差異化尊榮購物體驗，為雙 11 檔期添柴。而為搶攻百貨週年慶帶動的消費商機，網家提到，PChome24h 購物本月也盛大舉辦《PK 百貨週慶優雅購》活動，規劃包含美妝時尚、媽咪寶貝、家電狂慶、3C 百貨慶等分會場，匯集一線大牌都加入大促行列，另有多元金流支付回饋，多重優惠接續登場刺激站上買氣大幅增溫，帶動活動業績較去年同期呈雙位數成長，預期消費熱度將持續高漲，全面積蓄雙 11 檔期銷售動能。



此外，網家今年雙 11 PChome24h 購物將進行全面性的多元跨界合作，力圖打造台灣電商前所未有的升級版「消費＋娛樂」體驗，將於 11 月 10 日晚間舉辦台灣電商最大規模之國際級雙 11 盛典。