【永豐期貨】台指選擇權盤前－台積電連二跳空下挫 金融護盤台股量縮小跌

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 46 點至 10464 點。價差方面，台指期轉為正價差 8.07 點，電子期轉為正價差 0.47 點，金融期正價差縮至 1.79 點。現貨部分，三大法人賣超 106.48 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 345 口至 - 14718 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 940 口至 6769 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 4225 口至 - 6260 口。

上周五美國公債殖利率繼續攀升，其中 10 年期公債殖利率上漲至 3.20%，同時也拖累股市再度下挫，其中費半指數跌幅逾 2.32%，加上今日台幣貶勢再擴大，波及台股疲軟，台積電週一續弱跳空開低，尾盤以下跌 2.6% 作收，帶動電子股疲軟走跌，所幸金融股在政府基金可能進場護盤下力守紅盤，不致繼續擴大跌幅，指數盤中多次回測 10400 點皆有守，引發午盤過後買盤進場縮斂跌幅，終場加權指數下跌 61.19 點或 0.582%，收在 10455.93 點，成交量能 1253.04 億，較前一日縮減 252.09 億。技術面觀察，週一日 K 連 5 黑失守 10500 關卡，目前多項技術指標明顯偏空甚至接近超賣區，5 日的 RSI 已降至 11.94，短線有機會醞釀跌深反彈，但由於目前中美緊張情緒持續升溫，建議此時保守觀望為宜，待指數落底整理且國際股市動盪稍緩後再擇時進場。

選擇權分析

選擇權部分，買賣權未平倉最大量壓力支撐區由週五的 11000~10600 點擴至 11000~10000 點，下檔支撐下移。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持在 2015 年以來低位 0.75，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 15.68% 升至 17.39%，賣權平均隱含波動率由 15.91% 升至 18.41%，買賣權皆升，VIX 則飆高至 18.28，續創今年 4 月以來新高，整體資料顯示投資人目前的偏空與避險態度。

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