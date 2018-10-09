【大慶證券】盤前分析－台股負乖離過大  短線醞釀反彈



◆盤勢分析

雖昨日美國債券市場休市，但投資人持續受利率上升預期影響，使美股漲跌互見，不過強勁的經濟數據仍對股市形成支撐，道瓊指數開低走高，終場以 26486 點作收，上漲 39 點。雖因美國經濟表現強勢，債券市場受到通膨預期上揚至 3.23%，不過也因殖利率上升，對於退休基金等長期資金相對具有吸引力，根據摩根研究機構指出，美國的退休基金可能正準備投入債券市場，資金規模將可達 4500 億美元，有助於債券殖利率持穩。在受到經濟表現強勁、債券殖利率預期將走緩下，研判美股短線有望止穩，有利於台股反彈。

受美國十年期公債殖利率走揚、陸股走跌、台幣續貶等影響，台股昨日開低走低，盤中一度下跌達 114 點，所幸在主管機關信心喊話下，跌幅收斂，以 10455 點作收，下跌 61 點。以技術面來看，台股昨日多空交戰，最後以黑 K 作收，雖量能未能明顯放大，不過盤中已見低接買盤進場，加上短線負乖離過大，研判大盤應有初步止跌跡象，短線醞釀反彈，不過建議在未見 KD、MACD 等指標落底前，仍需保守以對。

昨日盤勢除生技股續強外，紡織、塑化、金融表現也相對亮眼，紡織股因儒鴻、聚陽財報表現優異，法人買盤回籠，漲幅分別達 1.65 與 3.3%，帶動類股齊漲；塑化與金融則各擁題材，油價攀升、升息循環啟動，加上電子股相對弱勢，塑化、金融族群裡包含不少大型權值股，理所當然成為政府護盤首選，短線上仍為撐盤要角。盤面上人氣股漲跌互見，被動元件族群在國巨帶領下，昨日大多帶量留下影線，短線待籌碼沉澱後，有望反彈，但長線來看，空頭格局並未改變；矽晶圓族群雖尾盤也有買單拉抬，但成交量稍嫌不足，未見止跌跡象，建議保持觀望；蘋概族群如：嘉聯益、臻鼎 - KY、GIS-KY 等在 9 月營收表現亮眼下，漲幅達 1.57~5.34% 不等，短線上研判相關供應鏈應有機會輪流表態，但在法人資金未明顯進駐下，仍先以跌深反彈視之。

