無懼台股大跌！投資老司機定期定額、布局債券平衡基金 績效亮麗

萬點台股跌跌不休，近期跌了超過 600 點，投資人心驚膽顫。其實，投資可以不用這麼辛苦。根據 Anue 鉅亨網「投資老司機」基金社群平台分析，目前績效前三名的投資老司機，其中一位，採定期定額投資美國科技股；另一位，布局債券型及平衡基金。二者的共同特性都是，分散風險，穩健投資，面對波動變化劇烈的投資環境，吃睡都很安穩。

投資老司機 App 最大特色為， 投資人可以看見每一位老司機們的真實交易紀錄與資產配置，今年 8/29 上線以來，共有 552 位老司機分享投資經驗，共投資了 2399 檔基金。約有 7 成的老司機投資基金檔數在 5 檔以內。投資老司機 App 中，網羅多種不同投資風格的基金好手，供不同需求的基金投資人借鏡。

最近台股大跌，國安基金不排除護盤，不過，還是有許多經驗豐富的投資老司機，輕鬆坐享不錯獲利。根據高盛預估，今明兩年美股的科技類股每股盈餘均達兩位數成長，在基本面支撐之下，投資老司機 Sammi，採取定期定額 (每月扣款 3 次) 投資貝萊德世界科技基金(晨星四星評等)，時間、價位、風險均分散，最近一年的績效高達 10.30%。目前是平台上最多投資人追蹤的老司機。

另一位穩健投資的老司機 Rains 則鎖定以下兩檔基金，一、安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股 (美元)，此檔為晨星五星旗艦基金，投資權重占 42%。二、貝萊德美元高收益債券基金，投資權重占 56%。布局平衡與債券型基金，一年績效也達到 8.30%。

此外，上線滿一個多月的 Anue 鉅亨網「投資老司機」基金平台也發現，資產排名前 20 名的有錢人老司機比較著重收益性。基金權重最高的是，安聯收益成長基金；其次是，新興債券基金，例如，鋒裕匯理基金、路博邁投資基金等等。

至於這 500 多位投資老司機喜歡投資哪種類型的基金？配合當前景氣循環階段，多數投資老司機都會納入平衡型及債券型基金作為現階段投資布局的重點，其中，包括獲得晨星五星評鑑的安聯收益成長基金，為最多投資老司機持有的基金，約佔整體投資組合權重 3 成左右，至於股票型基金的著墨，投資老司機們看好的投資市場與擅長操作的投信基金，則各不相同，例如貝萊德世界科技、瑞銀中國精選等基金，都曾是一時之選。

基金投資人都夢想過「與神同行」，賺取穩健收益，但自己操作難度甚高，如今 Anue 鉅亨網「投資老司機」上線，裡面 500 多位投資老司機分享過去實際交易紀錄，倒是提供投資人不錯的參考來源。

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