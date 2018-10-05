【安聯投信】內外雜音干擾 台股走勢震盪

5 日台股在外有美股因通膨壓力升溫雜音、推升美公債殖利率觸及數年高位，以及市場傳出資安問題導致 FANG 和科技股出現較大跌幅，加上傳出台海軍演消息，投資信心明顯受到影響，在此氛圍下，大盤直接跳空失守 10,700 點整數關卡，台股終場下跌 201.79 點，收在 10665.29 點，成交量放大到 1505 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，加權指數在未能帶量突破三角收斂型態壓力區附近後，在金融及非金電類股漲多拉回，以及電子股持續走勢疲軟下，近四日出現明顯拉回並且修正至季線以下，接下來可觀察指數是否可以在年線附近找到支撐。

就資金面而言，廖哲宏表示，近一周外資出現較大幅度賣超，並且同時降低台指期淨多單口數。從交投來看，整體大盤量能縮減，過去一周台股日均量約在 1000 億元上下。櫃買指數是中小型股的指標，過去一周持續疲弱，顯現出內資力道持續走弱。

根據證交所統計，外資 5 日單日賣超金額為 68.5 億元，較 4 日單日賣超 129.13 億元減少，近一周外資累積賣超 293 億元。

在基本面部分，廖哲宏表示，在中美貿易戰新一輪針對 2000 億美元進口品的 10% 關稅於 9 月 24 日生效後，面對中美關稅議題後續發展的不確定，我們觀察到更多電子產品的訂單出現遞延，廠商的心態也轉趨保守，像是成長趨勢的雲端伺服器以及網通設備短期陸續出現訂單遞延。

展望後市，廖哲宏表示，倘若中美貿易紛爭議題延宕，對市場可能帶來的潛在不確定性增溫，我們擔憂短期訂單不確定性將延續。由於接下來即將進入法說旺季，第四季的產業展望將是短期基本面關注的焦點。另外就是觀察台股在急跌之後在籌碼面的整理以及反覆築底的狀況。

在布局上方向上，廖哲宏表示，考量到市場的不確定性，我們相對看好金融類股、水泥、鋼鐵、塑膠與紡織等的表現。應對中美貿易紛爭的影響，短期我們謹慎看待電子產業，僅聚焦長期趨勢機會，看好半導體先進製程、ASIC、5G、高速傳輸、汽車電子等。

觀察鄰近國家今天的跌幅都不大，唯獨台股重挫近 2%，也就是說台股明顯超跌，只要融資大減的目的達成後，接下來台股就會先進行橫向打底，等 5 日線扣抵值下來然後再向上反攻，反彈壓力先看 10707 以及年線。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。