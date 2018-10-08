三家「通用」在美國經濟盛況中不太管用

美國經濟正火力全開，但其中三家傳奇公司都沒趕上這波盛況，而且它們都有共同的名字：「通用 (General)」。

自 2010 年首次公開募股以來，通用汽車 (General Motors) (GM-US) 的市值已經流失了 15 億美元。通用磨坊 (General Mills) (GIS-US) 正在辛苦應對北美地區銷售下滑的現況。通用電氣 (General Electric) (GE-US) 的市值自大衰退以來從未增加過。

由於各種原因，這三個美國品牌在華爾街歷史上最長的牛市期間陷入熊市。這是對市場最新的提醒：即使是最具代表性的公司也可能成為當今快速發展的世界中發展停滯的目標。

擁有 152 年歷史、旗下擁有 Cheerios、Haagen-Dazs 和 Betty Crocker 等品牌的製造商通用磨坊與其他包裝食品公司一樣，對購物者偏好的快速轉變回應太慢。

美國人已經捨棄含糖麥片和優格，轉而接用更健康的早餐。這個轉變重傷了通用磨坊，它還擁有 Yoplait、Trix、Lucky Charms 和 Cinnamon Toast Crunch 等產品。

該公司以推出新品牌作回回應，但卻是優先進入蓬勃發展的寵物食品市場，這是半個世紀前它退出的產品類別。為了渴求增長，通用磨坊今年稍早投資高階寵物食品製造商 Blue Buffalo 80 億美元。但也因主控權在通用磨坊手中，致使該品牌的銷售放緩。

難怪通用磨坊股價自 2016 年 7 月達到頂峰以來暴跌 40%。

自從近 8 年前重新上市以來，通用汽車一直在努力爭取高速發展。該公司的獲利幾乎沒有變化。它在歐洲損失了數十億美元，最終放棄了 Opel 和 Vauxhall 等品牌。最近，通用汽車還受到川普政府關稅上漲和鋼鐵成本上漲的衝擊。

由於貿易不確定性和借貸成本上升，近幾個月汽車產業發生逆轉。通用汽車也不例外。其別克、凱迪拉克、雪佛蘭和 GMC 品牌上季銷售均下滑。總而言之，通用汽車的銷售額下降了 11%。

好消息是，通用汽車在自動駕駛汽車方面處於領先地位，至少在傳統汽車製造商中如此。通用汽車的自動駕駛汽車部門，即 Cruise，上週自本田汽車獲得 7.5 億美元的注資。該部門的投資總值近 150 億美元。

最後輪到通用電氣。這個曾經偉大的企業集團在過去 18 年中市值損失了近 5000 億美元。

在前任 CEO Jeff Immelt 的領導下，經由收購煤炭發電渦輪機製造商法國 Alstom，通用電氣公司在錯誤的時間重點投資化石燃料。現在，由於再生能源的興起，通用電氣的電力部門一蹶不振。

由於多年來不當交易的沉重債務，通用電氣被迫通過分拆其帝國來籌集現金。通用電氣公司正在拋售其醫療保健、鐵路和石油和天然氣部門，即使最經典的燈泡業務也不例外。

在通用電氣一片混亂中，它將舵手職務交給了公司 126 年歷來首位外部 CEO Larry Culp。令人欣慰的是，通用電氣終於嘗試了一些新步驟，華爾街備感欣慰，上週通用電氣股價飆升 17%，是 2009 年以來最好的一週表現。