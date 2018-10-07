楊德龍：央行降準支持實體經濟發展 大幅提升股市信心

國慶長假最後一天，央行突然釋放重磅利好，下調存款準備金率1個百分點，釋放約7500億元增量資金！這可以增加金融機構支持小微企業、民營企業和創新型企業的資金來源，促進提高經濟創新活力和韌性，增強內生經濟增長動力，推動實體經濟健康發展，同時大幅提升股市信心，有利於“紅十月”行情展開，進而四季度啟動中級反彈行情。

節假日期間，外圍市場出現不同程度下跌，由於美債收益率不斷攀升，美股開始出現拋售，而港股跌幅更大，歐洲和其他亞太股市也普遍出現下跌，給A股節後開盤造成很大壓力。央行降準無疑是場“及時雨”，可以抵消外圍市場下跌的壓力，有利於提振市場信心，延續節前反彈走勢。

節前，前海開源基金聯席董事長王宏遠督促召開了投決會，做出全面加倉的決定，在國慶節假期期間引起市場熱議。雖然針對不同契約、不同風險特征的基金制定了不同的加倉策略，但總體上加倉方向非常明確。制定好加倉策略後，王宏遠要求投決會督促基金經理執行投決會決議。

隨著“十一”小長假的結束，今年四季度的投資布局隨之開啟。A股在大跌之後，估值上已經很有吸引力，鎖定了下跌的空間。現在已經到了一個可以積極做多優質股票的時候，倉位可以適當的提高，這樣才能夠在四季度的行情裏面賺到收益，或者是減少之前的虧損，從而在全年有一個比較好的投資回報。

四季度，一些重倉藍籌股的機構可能會加倉重倉股，從而擡高業績。所以四季度往往是藍籌股行情，特別是一些低估值的藍籌股，可能會有比較好的表現機會。在前期下跌時，很多白酒股遭到資金的錯殺，出現了補跌。一旦市場企穩，資金回補的時候，白馬股的股價仍會有上升空間。對於四季度的投資策略，要布局被錯殺的優質白馬股，特別是一些消費白馬股。

此次降準對於人民幣匯率並不會造成很大影響。本次降準彌補了銀行體系流動性缺口，優化了流動性結構，銀根並沒有放松，市場利率是穩定的，廣義貨幣（M2）和社會融資規模增長率與名義GDP增長率基本匹配，是合理適度的，不會形成人民幣貶值壓力。

本次降準有利於促進經濟結構調整，推動高質量發展，經濟基本面對人民幣匯率的支撐更加鞏固。作為大型發展中經濟體，中國出口有較強的競爭力，同時，中國經濟以內需為主，制造業門類齊全，產業體系較為完善，進口依存度適中，人民幣匯率有充足的條件保持在合理均衡水平上的基本穩定。中國人民銀行將繼續采取必要措施，穩定市場預期，保持外匯市場平穩運行。

貨幣政策方面，根據此前國務院常務會議的決定，為了穩定經濟增長，應對外部沖擊，下半年貨幣政策有望適度寬松，但不搞大水漫灌，註重定向調控，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸和社會融資規模合理增長，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

來源：新浪財經 責任編輯：李彥麗