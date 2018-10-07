福特證實正研擬裁員以提高效率 規模明年Q2確定

福特汽車 (F-US) 週五 (5 日) 表示，將重組其全球受薪員工結構，讓其業務營運扁平化，並創建一個效率更高而白領工作較少的公司。

《底特律新聞報 (Detroit News)》和《底特律自由報 (Detroit Free Press)》週五同時報導了這項消息，但福特證實了報導內容。

福特在全球擁有 20 萬 1000 名員工，其中包括約 7 萬名受薪員工，是美國最大的汽車製造業雇主。

該公司表示，目前還不知道計劃減少多少工作崗位。但預計在 2019 年第 2 季前將會發表更多細節。

《底特律自由報》報導指出，福特週四 (4 日) 向員工公布這項計畫，試圖通過限縮企業組織和找出所有業務領域的弱點，包括從通信和財務到生產及人力資源，來判定公司如何變得更強大。

福特 CEO Jim Hackett 表示，這家美國第二大汽車製造商有改善財務狀況的需要。

福特汽車股價週五收盤跌幅不到 1%，收於 9.12 美元。今年以來，該股已下跌約 27%。

福特公司在目睹其股價因之前的主管治理而積弱不振，僅出現幾季的獲利後，於 2017 年初聘用 Hackett 出任 CEO。然而，之後部分投資人對未能提出改善公司前景的具體計劃而感到沮喪。該股已從 1 月 16 日創下的 52 週高點 13.33 美元跌至週四盤中觸及的 52 週低點 9.09 美元。