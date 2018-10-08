受亞馬遜打擊不斷 B&N考慮出售 分析師：利大於弊

書店商 Barnes & Noble (BKS-US) 董事會表示將考慮出售這家陷入困境的公司後，B&N 股票上週一度漲幅超過 20%。

Barnes & Noble 的估值不到其 EBITDA (利息、稅收、折舊、和攤銷前利潤) 的 4 倍。相比之下，大多數零售商為 6 至 10 倍。

B&N 董事會週三 (3 日) 表示已經任命了一個審查報價的特別委員會。其中一位買主為長期的 Barnes＆Noble 董事長 Len Riggio，同時也是 1965 年創立此公司的創始人。他是公司最大的股東，控股近 19%。

B & N 還透露，一個無法識別的股東已經迅速建立了該公司的股份。為了阻止惡意收購，B & N 的董事會批准了所謂的「毒丸」 (Poison Pill) 股東權益計劃。

如果身份不明的一方積累了 20% 或更多的股票，毒丸效應將開始運作。屆時，股東將被允許以 50% 的折扣購買 B & N 的股票，從而稀釋股票的價值。

近日另一位投資者披露了擁有了接近 7% 的公司股份，並表示他已經與 Riggio 就收購該公司進行了談判。董事會表示，Riggio 將投票贊成委員會建議的任何交易。

B&N 股價週五 (5 日) 收盤股價漲 4.67% 來到 6.95 美元。自 1 月份以來已上漲約 0.72%。

Barnes & Noble 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

這家書店商在 7 月初解雇了執行長 Demos Parneros，理由是未指明違反公司政策的行為。該公司最後透露，解僱 Parneros 的原因是性騷擾和霸凌行為。

B & N 仍然擁有 600 多家店鋪和 23000 名員工。上個季度，同店銷售額同比下降 6.1%，在過去 23 季裡，同店比共下滑了 20 季。自 7 月 28 日結束的季節裡，B & N 整體營收下滑 6.9%。

GlobalData Retail 的執行總監 Neil Saunders 在 9 月份表示，大多數商店「感覺疲憊，且過於龐大，過於混亂。並沒有給消費者提供任何令人信服的理由去參觀和購買」。他認為 B & N 將關閉更多商店，「為了生存，需要縮減項目」。

據了解，B & N 遇到的問題是出於自己，因美國書商協會 ABA 表示，去年獨立書店量的數量增加了 6%，達到 2470 間。