熱門股—三貝德整併效益顯後市看俏 股價抗跌周漲逾1成

教育業者三貝德 (8489-TW) 受惠旗下子公司亞洲教育平台，在 9 月整併大台中地區百大教育集團旗下的朱希資優、多向思考數理語文資優體系，可望從 10 月起認列營收，持續帶動營運攀峰，利多消息激勵近期股價不畏大盤走弱，逆勢抗跌拉出 3 根紅日 K 棒，一舉收復所有短均，周五 (5 日) 終場以 242 元作收，股價周漲幅達 11%。

三貝德 9 月將大台中地區百大教育集團旗下的朱希資優、多向思考數理語文資優體系，正式整併納入子公司亞洲教育大平台，可望 10 月就可挹注營收，也有 6 家中大型補習班洽談整併中。

三貝德去年併購 8 家補習班業者後，與業者們合資成立持股 51% 的「亞洲教育平台」子公司，以加速資源整合，但由於併購完成後，大規模建置線上線下平台，花費較多經費，使最終對每股稅後純益並未有所貢獻，不過，今年在整合後效益提升下，補習班業務獲利可望明顯提升，稅後淨利率年增幅度將較往年達到 12% 成長。

其中，朱希資優、多向思考數理語文資優體系為第 13、14 個加入三貝德的補習班體系，目前三貝德全台辦學據點已達 46 個，近 1 年來，已成功整併 14 個大型補習班體系，目標為年底前整併完成 18 個體系，使辦學據點擴大至超過 60 個。

三貝德第 2 季合併營收 4.34 億元，季增 32.72%，年增 93.75%，稅後純益 1.06 億元，季增 26.19%，年增 89.29%，每股稅後純益 2.95 元；上半年合併營收 7.61 億元，年增 89.3%，稅後純益 1.9 億元，年增 131.7%，每股稅後純益 5.27 元。